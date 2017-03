Šibek potresni sunek čutili v Brežicah in okolici

18.3.2017 | 07:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 21.46 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Agencija RS za okolje Urada za seizmologijo in geologijo zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,1 v bližini Brežic, 80 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Brežic z okolico. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Goreli trava, grmičevje, podrast…

Včeraj ob 18.18 je v Brezju v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini 800 kvadratnih metrov.

Včeraj ob 18.51 je pri Poganški ulici v Novem mestu pri požiganju suhih vej ogenj ušel nadzoru. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar na površini 50 kvadratnih metrov.

Včeraj ob 18.57 je v naselju Stopiče v občini Novo mesto pri požigu vejevja ogenj ušel nadzoru. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so pogasili požar na površini 100 kvadratnih metrov.

Včeraj ob 19.02 je ob cesti Metlika-Novo mesto na koncu naselja Dolnji Suhor v občini Metlika gorelo grmičevje in suha trava. Gasilci PGD Suhor so pogasili požar na površini 40 kvadratnih metrov.

Včeraj ob 19.49 je pri naselju Vejar v občini Trebnje gorela suha trava, ločje in vejevje na površini okoli 1500 kvadratnih metrov. Požar so omejili in pogasili gasilci PGD Trebnje in Račje selo.

Včeraj ob 20.18 je v ulici Brezje v Novem mestu gorela suha trava in podrast v gozdu. Požar na površini 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Tudi v Posavju požari v naravi

Včeraj ob 20.30 so v bližini naselja Dednja vas v občini Brežice goreli grmičevje in drevesa. Požar, ki se je širil proti gozdu, so pogasili gasilci PGD Pišece in Globoko.

Včeraj ob 22.31 je v bližini naselja Gorica v občini Krško gorelo strnišče. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so požar na enem hektarju obdelovalne površine pogasili.

Opozorilo: požiganje v naravi je prepovedano

Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju v večjem delu države. V zadnjih dneh se je povečalo število požarov v naravnem okolju zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja naravnih nenevarnih materialov višje predvsem na Gorenjskem, na širšem območju Ljubljane, Celja in Postojne. Takšno stanje pričakujemo do prvih obilnejših padavin. Zaradi trenutnih razmer svetujemo previdnost pri morebitni uporabi ognja v naravnem okolju, in pri aktivnostih, ki lahko v naravnem okolju povzročijo požar. Obenem še opozarjamo, da je požiganje v naravnem okolju prepovedano.

L. M.