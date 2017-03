Metliški obrtniki so se srečali na letnem zboru

18.3.2017 | 09:25

Metlika - Območna obrtno-podjetniška zbornica Metlika je včeraj pripravila letni zbor obrtnikov in podjetnikov. O delu zbornice, obrtnikov, predvsem pa o aktualnih razmerah ter o letošnjih načrtih je govoril predsednik zbornice Stanislav Križ. Res je bilo lani nekoliko manj članov, se je pa število zaposlenih pri obrtnikih in podjetnikih v občini lani povečalo za več kot 100 in jih je bilo konec lanskega leta 689. Z zadovoljstvom je ugotovil tudi, da se je število novih članov v začetku letošnjega leta povečalo.

Janez Povh iz Razvojnega centra Novo mesto je predstavil nov robotski center, Vesna Fabina iz Rica Bela krajina pa izkušnje iz programa Pokolpja. Metliški župan Darko Zevnik je dejal, da občina letos namenja za razvoj gospodarstva toliko denarja, kot še nikoli doslej. Referentka za gospodarstvo na občinski upravi Martina Nemanič pa je prisotne seznanila s spodbudami.

Kot je običaj, sta Stanislav Križ in sekretarka na Območni obrtno-podjetniški zbornici Metlika Jožica Bajuk izročila priznanja jubilantom, ki obrtniško ali podjetniško dejavnost opravljajo 10, 20, 30 ali 40 let. Priznanji za štiri desetletja sta dobila Avtoprevozništvo in pridobivanje peska in gramoza Janez Ambrožič iz Bereče vasi in Guštin slikopleskarstvo d.o.o. iz Metlike.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

