Most v Zalogu voda spodjeda

18.3.2017 | 12:30

Zalog pri Škocjanu - Betonski most, ki vodi v vas Zalog pri Škocjanu je bil do nedavnega čisto v redu, kot opažajo vaščani, pa so ga zlasti poplave v zadnjih letih že kar uničile. Da se ob strani poseda, saj ga spodjeda voda, da odpada omet, da rjavi ter da bo v kratkem postal nevaren, opozarja občinski svetnik Milan Markelc in doda, da je nedavna melioracija bližnjih površin kar malce pomagala, saj se zdaj v strugo pod mostom steka manj vode kot prej.

Milan Markelc.

Kot pove, je most nepogrešljiv, saj ga uporablja več kot polovica vasi: vozijo se z avtomobili, s traktorji in kmetijskimi priključki, kombajni ipd., saj ima večina vaščanov v okolici svoje parcele. »Stvar še ni tako kritična, a v bližnji prihodnosti bo nekaj treba storiti, da se zagotovi varnost. Če most ne bo prehoden, bo polovica vasi odrezane od sveta,« pravi Markelc, ki ima v vasi veliko kmetijo. Problem je že izpostavil na občinski seji in škocjanski župan Jože Kapler je obljubil, da bodo most pregledali in ustrezno ukrepali.

Markelc pa opozarja še na en problem v vasi Zalog - na hitrost na državni cesti iz Škocjana proti Zburam. Dovoljena hitrost je kar 90 km/h, promet pa je tu vedno zelo gost. »Iz vasi vodi kar 20 dovozov na to cesto in to na pol kilometrski razdalji! Priti na glavno cesto je zato pogosto zelo težavno,« pravi Markelc in pove, da se je lani tu zgodila celo prometna nesreča. Vaščani bi bili veseli, če bi se na tem odseku hitrost ustrezno zmanjšala, kar bomo predlagali Občini Škocjan, ta pa bo potem verjetno skušala zadevo urediti z Direkcijo RS za ceste, saj je ta cesta v njihovi pristojnosti,« pove Milan Markelc.

Besedilo in foto: L. Markelj

