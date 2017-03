Štiri ekipe mladih grmoveljskih gasilcev na regijsko tekmovanje

18.3.2017 | 10:20

Novo mesto, Grmovlje - Pred kratkim je v Osnovni šoli Drska potekal kviz gasilske mladine GZ Novo mesto.

Iz PGD Grmovlje v škocjanski občini sta se kviza udeležili dve ekipi pionirjev, ki so jih zastopali: v prvi ekipi Maruša, Maša in Lara, v drugi pa Črt, Jure in Grega. V mladinski prvi ekipi so bili Nejc, Tim in Lea, v drugi ekipi Špela, Larisa in Ana P., tretjo ekipo mladincev so sestavljali Matic, Miha in Jan, v četrti ekipi pa so bili Ana B., Nina in Maja K. Na tekmovanju sta sodelovali tudi ekipi pripravnikov. V prvi ekipi so bili Rok, Maja M. in Maja P. Drugo ekipo pripravnikov pa so sestavljale Valentina, Katja in Anja.

Otroci so tekmovali v poznavanju zgodovine gasilstva, prvi pomoči, požarni preventivi, gasilskih znanjih, vezanju vozlov in navezavi orodja ter v spretnostni vaji. Med zelo velikim številom tekmovalnih enot so se na regijsko tekmovanje iz PGD Grmovlje udeležile kar štiri ekipe:

Pionirji: Maruša, Maša, Lara - 3. mesto

Mladinci: Ana B., Nina, Maja K. - 2. mesto

Pripravniki: Rok, Maja M., Maja P. - 1. mesto

Pripravniki: Valentina, Katja, Anja - 2. mesto

Kot pravi Melita Blatnik iz PGD Grmovlje, so bili uspeha veseli, se pa ob tej priložnosti prav lepo zahvaljujejo otrokom in njihovim staršem, ki so svoje otroke - mlade gasilce skupaj z mentorji pripravljali na tekmovanje, ter mentorjem, ki so si vzeli čas in spremljali otroke na tekmovanju.

L. M., foto: PGD Grmovlje

