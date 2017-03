Jožefovo odličje Ivanu Cvitkoviču, častni kanonik g. Franc Vidmar

18.3.2017 | 13:30

Ivan Cvitkovič, škof Andrej Glavan in generalni vikar novomeške škofije prelat Božidar Metelko.

Novo mesto - Danes Škofija Novo mesto slovesno obhaja praznik sv. Jožefa, glavnega zavetnika škofije. Ob tej priložnosti so pri dopoldanski maši v novomeški stolnici podelili najvišje škofijsko priznanje, odličje sv. Jožefa, ki ga namenjajo posameznikom ali ustanovam, ki se posebej odlikujejo po zglednem krščanskem življenju in svojem prispevku za krajevno Cerkev.

Letos je Jožefovo priznanje prejel Ivan Cvitkovič iz Kočevja, dolgoletni organist v različnih župnijah in krajih Kočevske, ki izkazuje človeške vrline in veliko ljubezen do Boga, Cerkve in glasbe. »V nesebičnem zastonjskem prostovoljstvu je danes že prava redkost, zato je lahko vzor mnogim sodelavcem po naših župnijah,« o njem pravi novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

Franc Vidmar je v postopku umestitve novega častnega kanonika od škofa prejel kanonsko moceto, verižico svetinjo in biret, znamenje časti stolnega kapitlja ter kapiteljski statut.

Poleg tega je bil ob 10-letnici stolnega kapitlja umeščen tudi nov častni kanonik novomeškega stolnega kapitlja župnik in dekan Dekanije Žužemberk g. Franc Vidmar, v znak priznanja za njegovo izredno pastoralno zavzetost in večkratni dekanski mandat v različnih župnijah dekanij Ribnica in Žužemberk. Stolni kapitelj v Novem mestu danes po statutu šteje šest rednih članov, nekoč pa je več kapitljev, tudi novomeški, imelo po 12 članov, kar spominja na apostolski zbor dvanajsterih. Novomeški jih ima sedaj pet.

Slovesni maši je prisostvovalo veliko duhovnikov.

Slovesno praznično somaševanje s podelitvijo odličja, ki se je ga je udeležilo veliko vernikov, je vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Ta je v pridigi med drugim spomnil, da sv. Jožef pooseblja vse verne može in očete, pa tudi vse kreposti, ki so temelj medsebojnih, zlasti družinskih odnosov.

Neki mož, oče, član skupine Možje sv. Jožefa je zapisal: »Ali pozna kdo moža, ki je tih in potrpežljiv, neizmerno ljubi svojo ženo in otroka, je samostojni podjetnik, pa ima vseeno dovolj časa za ženo, vzgaja sina in nenazadnje za Boga. Bere in premišljuje Božjo besedo, uči in vzgaja sina, s katerim se skupaj udeležujeta verskih obredov … O njem bi danes mnogi govorili, da je copata, nesposobnež, zapečkar ali celo pobožnjakar. A vendar vsi tega moža poznamo in občudujemo, ker sami tega tempa ne zmoremo več. Zato nam je sv. Jožef postal ideal moža, očeta in gospodarja, četudi Sveto pismo o njem piše samo, da je bil pravičen. Njegova moč izhaja iz njegove vere, neomajne vere v Boga, kateremu je povsem zaupal.« Tako je razmišljal o sv. Jožefu ta mož in družinski oče, je v pridigi dejal škof Glavan in spomnil, kako pomembna je vloga očeta v družini, še zlati v sodobni družbi, ki je žal družba brez očetov. Zato je letošnji teden družine, ki ga obhajamo od praznika sv. Jožefa do Marijinega oznanjenja, še posebej posvečen možem in očetom.

Slovesno mašo je z lepim petjem obogatil mešani pevski zbor iz Žužemberka. Zbrani so se po maši še zadržali ob cerkvi in poklepetali ob domačih dobrotah.

