Trebanjski Rem letos pričakuje za petino manj prodaje

18.3.2017 | 15:30

Trebnje - Trebanjski izdelovalec montažnih modularnih objektov in bivalnih zabojnikov Rem je lani ustvaril 35,9 milijona evrov prodaje, s čimer je primerljivi predlanski izid presegel za približno petino. Pri čistem dobičku je s 4,85 milijona evrov dosegel 60-odstotno rast. Letos načrtuje 28,7 milijona evrov prodaje in približno trikrat manj dobička.

Direktor Rema Igor Kastelic je pojasnil, da glede na politično stanje v Evropi in manj povpraševanja po bivalnih zabojnikih, ki jih pretežno izdelujejo za nemške azilantske centre, letos pričakujejo padec prodaje za približno petino, hkrati pa na račun podražitve surovin načrtujejo tudi manj čistega dobička.

V Remu so po njegovih besedah predvsem na račun rasti prodaje omenjenih modularnih bivalnih enot v najbolj perečem obdobju begunske krize od leta 2013 beležili dvoletno stoodstotno rast prodaje, hkrati pa so se zavedali, da ta ne bo stalna. Stanje se je zdaj umirilo, v Nemčiji bodo tudi volitve, temu primerno pa se je zmanjšalo število tamkajšnjih javnih razpisov in za Rem zanimivih projektov. V Remu je bilo ob koncu preteklega leta 150 redno zaposlenih in 65 agencijskih delavcev. Števila zaposlenih letos ne bodo bistveno spreminjali.

Rem svoje montažne objekte prodaja po vsej Evropi, predvsem v Nemčiji, Avstriji, Švici, na Madžarskem in v skandinavskih državah, nekaj kupcev ima tudi v ZDA in neevropskih državah. Remov največji kupec je s približno tretjino odkupa sosednji Trimo, ki ima kupce tudi na drugih celinah. Največje povpraševanje, v obsegu približno dveh tretjin, vlada za Remove montažne objekte, pri preostalem delu pa gre za t. i. kontejnerje. Letos je bilo do zdaj največ zanimanja za najemne kontejnerje, po približno treh mesecih pa se povpraševanje na trgu sezonsko preusmerja k montažnim objektom.

NOVI PROSTORI V CONI

Sicer pa v Remu, večkratni dolenjski poslovni gazeli in lanski srebni gazeli na državni ravni, po poročanju STA gradijo nove proizvodne zmogljivosti. V trebanjski obrtni coni, kjer je sedež podjetja, so lani povečali svoje proizvodne zmogljivosti v kupljeni skladiščni hali, kar jih je stalo približno 2,2 milijona evrov. Letos so tam dogradili skladišče, kar jih je skupaj s potrebno opremo stalo dodatnega pol milijona evrov. V trebanjski industrijski coni načrtujejo tudi gradnjo nove proizvodne hale. Tam so lani kupili približno poldrugi milijon evrov vredno zemljišče. Naložbo nameravajo končati do leta 2019, ko naj bi začeli tudi proizvodnjo. Omenjena naložba, od katere si obetajo 40 do 60 novih rednih delovnih mest, naj bi jih stala približno pet milijonov evrov.

Kastelic je še opozoril, da je Rem opazne korake storil tudi na razvojnem področju. Pri agenciji za raziskave in razvoj, ki deluje v okviru ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, so namreč lani prijavili lastno razvojno skupino, s katero se bodo potegovali na ustreznih evropskih razpisih in razvojnih projektih.

Po podatkih družbe je Rem srednje veliko podjetje, ki ima pomembno vlogo na področju proizvodnje montažnih modularnih objektov in bivalnih kontejnerjev tako v Sloveniji kot Evropi. Družba se je usmerila v izdelavo zabojnikov s poudarkom na sanitarnih in bivalnih, v zadnjih letih pa se je s pomočjo lastne razvojne ekipe in projektnega oddelka preusmerila v projektiranje, izdelavo in montažo zahtevnejših modularnih montažnih objektov ter inženiring.

