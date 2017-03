Tudi danes travniški požari

18.3.2017 | 18:55

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 10.37 je v kraju Hrastje pri Mirni Peči gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Hmeljčič so požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov omejili ter pogasili.

Danes ob 13.10 so ob cesti Srednji Radenci-Dolenji Radenci, občina Črnomelj gasilci PGD Radenci pogasili goreči električni drog in 30 kvadratnih metrov suhe trave.

Danes ob 15.31 je na Straški cesti v Novem mestu gorela suha trava, podrast in nekaj smrekovih dreves. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli tri hektarje pogasili. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

L. M.