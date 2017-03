Z boljšo igro v drugem polčasu do dveh zadetkov

19.3.2017 | 08:10

Foto: I. V., arhiv DL

Domžale - Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so v 25. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Domžalah izgubili proti Krškemu z 0:2 (0:0). Radomljani so na obeh jesenskih medsebojnih dvobojih s Krčani iztržili po točko, včeraj pa so ostali brez. Krško je kljub odsotnosti Filipa Dangubića, strelca zadnjih treh krških golov, z boljšo igro v drugem polčasu prišlo do dveh zadetkov, ki sta ga utrdila na osmem mestu. Radomljani, ki so bili predvsem v uvodu prvega polčasa zelo živahni in nekajkrat blizu zadetka, pa ostajajo pri zgolj eni zmagi ter trdno zasidrani na zadnjem mestu.

Uvod obračuna v domžalskem športnem parku je bil zelo razburljiv, ob kar nekaj priložnostih so domači kar dvakrat zatresli okvir vrat, enkrat vratnico (Leo Ejup v drugi minuti), enkrat prečko (Robi Jakovljevič v peti minuti), blizu zadetka pa je bil v peti minuti tudi Kristijan Šipek, čigar strel z glavo iz bližine je Marko Zalokar lepo obranil. Nadaljevanje je prineslo malo manj razburjenja, čeprav so domači v prvem polčasu zbrali kar osem strelov proti vratom.

V uvodu drugega polčasa pa so Krčani povedli s prvim strelom, ki so ga sprožili v okvir vrat. V 48. minuti je po dolgi podaji v kazenski prostor Jan Gorenc žogo z glavo oddal do Tončija Mujana, ki je z desetih metrov močno sprožil in matiral nemočnega Vjekoslava Andrića.

V 57. minuti bi kaj lahko bilo že 2:0, potem ko je Nikola Gatarić z desne strani kazenskega prostora žogo poslal mimo vratarja Andrića proti oddaljeni vratnici in jo - na njegovo žalost - tudi zadel. Ostalo je pri 1:0.

V nadaljevanju si ekipi dolgo nista pripravili pravih priložnosti, ob koncu tekme pa so piko na i pomembni zmagi postavili Krčani, ki so na levi strani odvzeli žogo domačim, hitro stekli v protinapad, žogo pa je na koncu v mrežo za končnih 2:0 pospravil Gatarić.

Radomljani bodo v 26. krogu 29. marca gostovali v Mariboru, Krčani pa dan prej v Kopru.

Kalcer Radomlje - Krško 0:2 (0:0)

* Športni park, gledalcev 300, sodniki: Borošak (Spodnji Duplek), Friš (Sladki Vrh) in Skok (Kidričevo).

* Strelca: 0:1 Mujan (49.), 0:2 Gatarić (90.).

* Kalcer: Andrić, Marinšek (od 53. Jazbec), Ejup, Karamatić, Kramarić (od 57. Kovačič), Cerar, Balić, Jakovljević (od 63. Nunić), Predragović (od 53. Jugovar), Krcić, Šipek.

* Krško: Zalokar, Šturm, Gorenc, Dušak (od 60. Pavić), Pušaver, Sadiković, Kovačić, Mujan, Škrbić, Gatarić, Mensah (od 81. Haljeta).

* Rumeni kartoni: Kramarić, Predragović, Karamatić; Dušak, Šturm, Kramarič, Sadiković.

* Rdeči karton: /.

Izidi 25. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

- sobota, 18. marca:

Gorica - Domžale 3:1 (0:1)

Kalcer Radomlje - Krško 0:2 (0:0)

Celje - Maribor 1:1 (1:1)

- nedelja, 19. marca:

15.00 Aluminij - Rudar

16.55 Olimpija - Koper

Lestvica:

1. Maribor 25 17 5 3 52:19 56

2. Olimpija 24 14 4 6 36:21 46

3. Domžale 25 13 4 8 48:27 43

4. Gorica 25 10 7 8 34:31 37

5. Celje 25 10 5 10 31:29 35

6. Koper 24 9 7 8 26:28 34

7. Rudar 24 7 8 9 33:34 29

8. Krško 25 5 11 9 26:37 26

9. Aluminij 24 5 7 12 20:38 22

10. Radomlje 25 1 6 18 17:59 9

STA, M. M.