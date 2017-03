Sinoči še dva travniška požara

19.3.2017 | 08:30

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Gasilci so sinoči še dvakrat posredovali zaradi travniških požarov. Okoli 18.30 je v Semiču, pod naseljem Sadinja vas, gorela suha trava, grmičevje in podrast. Gasilci PGD Kot-Brezje so pogasili požar na dveh hektarjih površine.

Skoraj istočasno je pri naselju Sela pri Zajčjem Vrhu prav tako gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolž so pogasili požar na površini 5000 kvadratnih metrov, so sporočili iz ReCO Novo mesto.

M. M.