19.3.2017 | 08:45

Koper - Rokometaši Kopra 2013 so v prvem krogu končnice za prvaka premagali novomeško Krko z 28:22 (12:8).

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so takoj prevzeli niti igre v svoje roke in si že po pičlih osmih minutah priigrali štiri gole prednosti (5:1), navkljub malenkostno manj prepričljivemu nadaljevanju pa so v končnici prve polovice tekme ponovno zaigrali zbrano in odgovorno ter se na velik odmor podali s prednostjo štirih zadetkov (12:8).

Primorci so drugi polčas odprli s 3:0 in novomeško klop prisilili, da je pri zaostanku 8:15 zahtevala minuto odmora. V nadaljevanju se potek tekme ni spremenil, Koprčani so še naprej igrali prepričljivo in dolenjske tekmece vseskozi držali na varni razdalji ter na koncu tudi zanesljivo vpisali prvi par točk v drugem delu državnega prvenstva.

V koprski ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Uroš Rapotec in Žiga Smolnik. Oba sta dosegla po šest golov, pri gostih sta Leon Rašo in Mitja Klobčar prispevala po štiri.

Koprska zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Škofji Loki, novomeška pa bo gostila velenjsko Gorenje. Obe tekmi bosta v soboto, 25. marca.

Izjave po tekmi:

Zoran Jovičić, trener Kopra: "Vedeli smo, da nas čaka kakovosten nasprotnik, saj ima Krka močno zasedbo, in zavedali smo se, da tekma ne bo lahka. Na ta način smo tudi šli v tekmo in zasluženo premagali Krko."

Mirko Skoko, trener Krke: "Zmaga Kopra je povsem zaslužena. Njim je uspevalo vse, nam enostavno nič. V prvem polčasu vratarji niso imeli obramb, pa tudi preveč izgubljenih žog smo imeli, posledično so Koprčani lahko izpeljali protinapad in zadevali na lahek način, posledično so si tako ustvarili razliko. Slika je bila podobna tudi v drugem polčasu, skratka, tukaj vidim naš manjko in tudi razlog za poraz."

* Dvorana Bonifika, sodnika: Škvarč (Ribnica) in Turnšek (Celje).

* Koper 2013: Vončina, Capuzzo, Dolenc, Grzentič 1, Vlah 5, Krečič 1, Matijaševič 1, Gašperšič 1, Moljk, Gorela, Zugan, Rapotec 6, Smolnik 6 (3), Sokolič 2 (1), Planinc 4 (2), Bratkovič 1.

* Krka: Brajer, Nunčič, Tomić, L. Rašo 4, Jurečič 3 (2), Lavrič 2, Didovič 3, Okleščen 3, Pršina, Irman 1, Jakše 1, D. Rašo, Bezgovšek 1, Orlič, Matko, Klobčar 4 (1).

* Sedemmetrovke: Koper 2013 7 (3), Krka 6 (3).

* Izključitve: Koper 2013 12, Krka 10 minut.

* Rdeči karton: Grzentič (48.).

Izidi drugega dela rokometne lige NLB:

* Izidi:

- skupina za prvaka:

- sobota, 18. marec:

Urbanscape Loka - Celje Pivovarna Laško 25:36 (9:16)

- nedelja, 19. marec:

19.00 Gorenje Velenje - Riko Ribnica

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 1 1 0 0 36:25 40 (38)

2. Koper 2013 1 1 0 0 28:22 40 (38)

3. Gorenje Velenje - - - - -:- - (38)

4. Riko Ribnica - - - - -:- - (36)

5. Urbanscape Loka 1 0 0 1 25:36 29 (29)

6. Krka 1 0 0 1 22:28 28 (28)

- skupina za obstanek:

- sobota, 18. marec:

Drava Ptuj - Dobova 29:28 (15:13)

Istrabenz plini Izola - Slovenj Gradec 2011 25:29 (12:13)

Dol TKI Hrastnik - Jeruzalem Ormož 36:37 (18:19)

- nedelja, 19. marec:

17.00 Maribor Branik - Trimo Trebnje

Lestvica:

1. Maribor Branik 1 1 0 0 31:15 28 (26)

2. Jeruzalem Ormož 2 2 0 0 63:58 27 (23)

3. Trimo Trebnje 1 1 0 0 42:34 25 (23)

4. Dobova 2 1 0 1 58:55 25 (23)

5. Slovenj Gradec 2011 2 1 0 1 51:51 17 (15)

6. Dol TKI Hrastnik 2 0 0 2 62:67 15 (15)

7. Drava Ptuj 2 1 0 1 63:70 10 (8)

8. Istrabenz plini Izola 2 0 0 2 40:60 0 (0)

* Opomba: pri lestvicah so v oklepajih zapisane točke, ki so jih ekipe iz rednega dela prenesle v končnico

