Napeto vse do konca, a je bilo preveč lastnih napak

19.3.2017 | 10:00

Foto: I. V., arhiv DL

Kranj - Odbojkarji ACH Volleyja so v prvi polfinalni tekmi zaključnega turnirja pokala Slovenije v Kranju premagali Krko s 3:0 (18, 27, 20). Njihovi nasprotniki na današnji finalni tekmi ob 20.30 bodo odbojkarji Calcita Volleyballa, ki so v drugi polfinalni tekmi premagali Triglav Kranj s 3:1 (-25, 17, 18, 20).

Ljubljančani, ki so minulo nedeljo zmagali na zaključnem turnirju srednjeevropske lige v Zagrebu, so svojo nalogo opravili po pričakovanjih. Toda čeprav so do zmage prišli brez izgubljenega niza, so se morali zanjo pošteno potruditi, še posebej to velja za drugi niz, ki so ga dobili šele po napeti končnici in zahvaljujoč manjšemu številu lastnih napak.

Trener Krke Jože Časar je že pred prvim tehničnim odmorom vzel prvi polminutni odmor, saj so njegovi varovanci za ljubljanskimi odbojkarji zaostajali za štiri točke (0:4). S serijo štirih zaporednih točk Valentina Turka, zadnje tri je dosegel z asom, so ujeli stik z ACH Volleyjem in povedli s 6:5. Do 12. točke so krkaši še držali korak z Ljubljančani, ki so z dvema zaporednima blokoma Jana Kozamernika in po svoji lastni napaki na drugi tehnični odmor odšli z zaostankom štirih točk. Po vrnitvi na igrišče je z asom novo točko dosegel Žiga Štern, sledil je še blok Apostolosa Armenakisa, pri 18:12 pa je bil uvodni niz odločen. Zaključil ga je Armenakis.

V drugem nizu so do prvega tehničnega odmora, na katerega so odšli s prednostjo štirih točk, prevladovali krkaši, ki so z blokoma Mihe Bregarja povedli s 7:3, po uspešnem napadu Martina Kosmine pa že 10:5. Z asom Grege Erpiča so Novomeščani Ljubljančanom, ki so porabili že oba polminutna odmora, pobegnili za sedem točk (7:14). Do drugega tehničnega odmora se je njihova prednost stopila na tri točke, oba svoja polminutna odmora pa je porabil tudi Časar. S tremi točkami prednosti je Krka vodila tudi še pri izidu 19:16, z blokom Maksima Buculjevića pa so Ljubljančani izid izenačili (19:19). V napeti končnici niza so prvi do zaključne žoge vseeno prišli Novomeščani, ki so imeli nato še eno, vendar je ACH do vodstva z 2:0 prišel po svoji tretji zaključni žogi.

Tudi po nesrečno izgubljenem drugem nizu, v katerem so naredili 12 lastnih napak, se krkaši niso predali. Do desete točke so še držali korak z Ljubljančani, do drugega tehničnega odmora so za njimi zaostajali že za štiri točke. Še korak bližje uvrstitvi v finale so bili ljubljanski odbojkarji po asu Stjepana Jurića in vodstvu z 18:13. Novomeščani so se jim sicer še približali na dve točki zaostanka, zadnjič pri 20:22, nato pa so odbojkarji ACH Volleyja dosegli tri zaporedne točke, zadnjo z asom Armenakis in se zasluženo uvrstil v finale.

Izjavi po tekmi

Žiga Štern, igralec ACH Volleyja: "Morda je Krka v zeleni skupini državnega prvenstva res imela nekaj slabših tekem, vendar je danes pokazala, da ni pozabila igrati odbojke. Predvsem v drugem nizu so nam povzročili veliko preglavic, ko so že na začetku prevzeli pobudo. Na koncu smo se le zbrali in z borbeno igro potrdili vlogo favorita. Prvi del naloge smo opravili, uvrstili smo se v finale, kjer bomo skušali vrniti lovoriko v Ljubljano, bo pa zelo zanimivo videti, s kom se bomo pomerili v nedeljo."

Miha Bregar, igralec Krke: "Večji del tekme smo bili enakovredni Ljubljančanom, razlika je predvsem v tem, da med samo igro delamo večje število lastnih napak. V določenih položajih so bili odbojkarji ACH Volleyja bolj uigrani, medtem ko smo mi delali napake. Nikoli ne bomo vedeli, kako bi se tekma odvijala, če bi dobili drugi niz, morda bi dobili še dodatnega elana, lahko pa bi nas Ljubljančani že v tretjem nizu postavili na realna tla. Z ACH Volleyjem se bomo pomerili še v četrtfinalu končnice državnega prvenstva, morda bomo tam imeli več sreče."

ACH Volley - Krka 3:0 (18, 27, 20)

* Športna dvorana Planina, gledalcev 130, sodnika: Markelj (Bled), Seifried (Maribor).

* ACH Volley: Flajs, Kozamernik 7, Kovačič, Purić, Satler, Pleško, Jurić 3, Kumer, Štern 19, Pokeršnik 5, Buculjević 3, Armenakis 12.

* Krka: Brulec, Ožbalt, G. Erpič 8, Vrhovšek, Kosmina 9, U. Erpič, Stošić, Drobnič 6, Pucelj, Bregar 10, Lindič, Klobčar, Renko, Turk 14.

STA, M. M.