Alenka Mežnaršič predstavila svojo novo knjigo Kapljice smeha

19.3.2017 | 09:30

Metlika - Včeraj je bila v tukajšnjem kulturnem domu predstavitev knjige Kapljice smeha, ki je bila drugačna, kot so jih sicer navajeni v Metliki. A tudi knjiga Metličanke Alenke Mežnaršič je drugačna od siceršnjih knjig. V njej so namreč teksti številnih skečev, ki jih je napisala Alenka, zaigrala pa jih je bodisi sama ali s Stankom Matekovičem in hčerko Alenko Mežnaršič.

Zato je bilo tudi na predstavitvi živahno. Alenka je najprej predstavila Baro Juričino. Njena je še edina hiša v Metliki, ki je pokrita s slamo in je spomeniško zaščitena. Mnogi, predvsem mlajši, sploh ne vedo, kdo je bila Bara, zato je bila Alenkina predstavitev toliko bolj zanimiva. Skupaj sta zaigrala s Stankom, s katerim je začela nastopati pred 10 leti, v tretjem skeču pa se jima je pridružila še Mojca, ki se jima je sicer na odru pridružila pred petimi leti.

Prireditev je povezovala Darja Dragovan, ki je predstavila Alenko in njeno delo ter nanizala še marsikateri zanimiv podatek. Mežnaršičeva je poleg Kapljic smeha, ki jih je namenila v spomin možu Miranu, ki jo je pri njenem ustvarjalnem delu vedno podpiral, doslej izdala še Med žitom in pšenico, Tukaj Obrh in Ujemi smeh. Glede na njeno energijo pa si upamo trditi, da to ni zadnje delo.

Alenka in Mojca Mežnaršič ter Stanko Matkovič sestavljajo skupino 3M, ki deluje v okviru Literarnega kluba Metlika. Iz rok predsednika sveta metliške območne izpostave JSKD Janka Bračike so vsi trije prejeli Linhartova priznanja in s tem postali prvi dobitniki tovrstnih priznanj v Metliki.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija