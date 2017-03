Petnajstič ocenjevali salame, zraven pa še slanino, kruh in vino

19.3.2017 | 10:45

Petrova vas - Prostovoljno gasilsko društvo Petrova vas je včeraj pripravilo prireditev Praznik kruha, vina in salam, na kateri so razglasili ocene za kruh, vino, salame in slanino, ki so jih ocenili. Salame so ocenjevali že 15. leto, pozneje pa so se odločili, naj dajo ocenjevalci strokovno mnenje še o slanini, vinu in kruhu.

Najboljši kruh je spekla Zvonka Verdnik iz Ručetne vasi, najboljšo salamo je prinesla v oceno družina Ivec iz Ručetne vasi, najboljšo slanino pa Darko Petric z Rožanca.

Vzorcev vin je bilo 59. Najvišjo oceno, 19,33 točke, je za vino iz sušenega grozdja letnik 2011 prejelo vino kmetije Absec iz Mihelje vasi. Sicer pa je največ priznanj za prva mesta odnesla domov družina Hoznar iz Ručetne vasi.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

