Za Dano preteklo leto rekordno

19.3.2017 | 11:45

Direktor mirnske Dane Marko Hren (Foto:

Mirna - Mirnska Dana je lani prodala za nekaj več kot 14 milijonov evrov izdelkov, kar je šest odstotkov več kot predlani. Hkrati je ustvarila 620.000 evrov čistega dobička in glede na primerljivi predlanski izid dosegla stoodstotno rast. Družba letos načrtuje 14,6 milijona evrov prodaje in njeno 4,5-odstotno rast, dobiček na lanski ravni in nove naložbe.

Danin direktor Marko Hren, ki je omenjeni lanski poslovni izid za STA ocenil kot rekorden in ga pripisal predvsem razvojnim ter posodobitvenim naložbam, je dodal, da naj bi na raven načrtovanega dobička vplivala predvsem podražitev surovin, pri čemer pa nameravajo končno ceno Daninih izdelkov ohraniti nespremenjeno.

Sicer pa v Dani načrtujejo nove naložbe, med katerimi je direktor opozoril na projekt v vrednosti 1,8 milijona evrov, s katerim so se prijavili na razpis za nepovratna evropska sredstva ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Konec marca bodo tako začeli projekt okrepitve proizvodnje polizdelkov za prehransko industrijo oz. baz, emulzij in sirupov, v okviru katerega bodo zgradili novo proizvodno halo, ki bo opremljena tudi z nekaj nove tehnologije. Gre za dvoletni projekt, ki ga bodo končali aprila prihodnje leto, naložba bo prinesla nekaj novih delovnih mest.

Na omenjeni razpis so se prijavili tudi z nakupom dobrih 200.000 evrov vrednega stroja za polnjenje sirupov. Pri obeh projektih računajo na podporo v približno četrtinskem deležu, hkrati pa letos načrtujejo še za približno pol milijona evrov manjših naložb.

Po Hrenovih podatkih sta se lani okrepili tako Danina domača kot tuja prodaja. Izvozili so 30 odstotkov izdelkov, lani so podpisali tudi pogodbo za prodajo več milijonov litrov svoje vode v Kuvajtu. Na domačem trgu, kjer so rasli predvsem z blagovno znamko Dana, so prodali preostalih 70 odstotkov proizvodnje, med Daninimi največjimi kupci so bili Mercator, Spar, Engrotuš, Lidl, Ahac in Hofer.

V tujini so največ prodali na Hrvaškem in v ZDA. Med drugimi Daninimi večjimi trgi so še Slovaška, Italija, Rusija, Kitajska in Kuvajt. Dani je predlani uspelo prodreti tudi na Švedsko, v Švico in BiH ter lani v Avstrijo. Letos se skuša uveljaviti še v Nemčiji. S polizdelki, ki so pomemben del njenega prodajnega programa, nastopa na Hrvaškem, v BiH, Srbiji, na Kosovem in v Makedoniji.

V Dani so od leta 2014 do lani za naložbe namenili skupaj 17 milijonov evrov, medtem ko so lani zanje odšteli 1,1 milijona evrov. Lani so tudi razširili nabor izdelkov v tetrapaku, z novim okusom pa so okrepili skupino vod z okusom.

Družba po zadnjih podatkih zaposluje nekaj manj kot 110 ljudi. Lani so na novo zaposlili štiri delavce, letos še 12, poroča STA, med temi predvsem sodelavce, ki so do nedavnega z Dano sodelovali kot samostojni podjetniki in pogodbeni sodelavci. Nekaj malega naj bi letos še zaposlovali, je še povedal Hren.

M. M.