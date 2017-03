Noč poezije na OŠ Bršljin, ki je trajala do jutra

19.3.2017 | 20:45

Novo mesto - V mesecu, ko med obeležujemo svetovni dan poezije, so na novomeški OŠ Bršljin v noči s petka na soboto pripravili Noč poezije. Kot so sporočili iz šole, so učenci v različnih delavnicah spoznavali ter ustvarjali oblikovno in tematsko različno poezijo pod skupnim naslovom »Moja beseda, v jantar ujeta« ter tako dodali svoj prispevek k letošnjemu jantarnemu letu v Mestni občini Novo mesto. V posebni delavnici so se jim pridružili tudi učitelji. Gostje večera - Joseph Nzobandora – Jose, igralec, raper in ustvarjalec slam poezije, Terezija Balažević, Rezka Povše, Anica Vidmar, Maks Starc ter letošnji Trdinov nagrajenec, Marjan Hren, vsi člani literarne sekcije Snovanja, ter Gašper Brezovar, vizualni umetnik iz Anton Podbevšek teatra, so mladim predstavili svoje umetnine ter jim pokazali, da je ustvarjalno preživljanje prostega časa lahko prav zanimivo.

»Na igrišču pri OŠ Bršljin se je v petkovi noči zbralo precej obiskovalcev, ki so občudovali video predstavitev ustvarjenih pesmi, ki jo je pripravil Gašper Brezovar, ter uživali ob prebiranju verzov, ki so jih napisali učenci, učitelji in gostje večera. Učenci so po delavnicah v šoli tudi prespali in še dolgo v noč podoživljali verze in slike s šolske fasade,« so še zapisali učitelji bršljinske šole.

M. M., foto: OŠ Bršljin

