Mojčina ilustracija od slikanice do znanosti in stripa

20.3.2017 | 08:05

Mojca Lampe Kajtna

Mojco Lampe Kajtna in njeno razstavo Ilustracije je predstavila Nataša Mirtič. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V razstavnem prostoru Društva likovnih umetnikov Dolenjske v mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu je na ogled razstava akademske slikarke iz Šentjerneja Mojce Lampe Kajtna s precej povednim naslovom Ilustracije.

Mojca tokrat razstavlja svoje ilustracije, ki so nastale v letih 2012 do 2017, večina po naročilu in so izšle tako v periodičnem otroškem tisku kot tudi v slikanicah različnih založb, med drugi za Mladinsko knjigo in DZS, sodeluje pa tudi z republiškim zavodom za šolstvo in studiom Hieroglif. Poleg klasičnih ilustracij, kakršne poznamo iz slikanic in revij za otroke, se ukvarja tudi z znanstveno ilustracijo za šolske učbenike in elektronska učna gradiva, za dušo pa se ukvarja tudi z risanjem stripov.

Na razstavi lahko vidimo primere vseh omenjenih zvrsti ilustracije pa tudi študijskih risb, grafik in slik. Osnova njenim ilustracijam je risba, ki jo skenirano obdela oziroma pobarva na računalniku, pri čemer prekrivajoče prosojne plasti barve dajejo videz akvarelne tehnike. Mojca Lampe Kajtna je rojena leta 1970, na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pa je diplomirala leta 1997 in magistrirala 2005. Živi in ustvarja v Šentjerneju.

Razstavo je odprla novomeška akademska slikarka in grafičarka Nataša Mirtič, Mojčina sošolka z ljubljanske akademije za likovno umetnost. "Z Mojco sva se spoznali pred 25 leti na oddelku za slikarstvo, kar pomeni, da praznujeva poseben jubilej. Mojca se zadnja leta posveča v veliki meri ilustraciji, prav kakovostna ilustracija pa je zelo pomembna za razvoj otroške domišljije in razvoj mladega razmišljujočega in kritičnega uma. Prvi stiki s pravo in kakovostno umetnostjo prek ilustracij so še kako pomembni, umetnost nasploh pa je zelo pomembna v vzgoji ustvarjalnih mladih ljudi, zato je težko razumeti, da šolski sistem umetnosti v šolah namenja tako malo ur. Z razstavami, ki jih organizira Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, skušamo dati svoj prispevek k likovnemu izobraževanju občinstva in srečevanju s pravo umetnostjo. Danes imamo formalno zelo izobraženo generacijo, ki pa zelo slabo bere in razločuje pravo umetnost od kiča. Mojca s svojo ilustracijo omogoča mladim in malo manj mladim, da se seznanijo z dobro umetnostjo," je ob odprtju razstave povedala Nataša Mirtič.

Letošnje leto je jubilejno tudi za Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, ki je nastalo pred desetimi leti, združuje pa poklicne likovnike s formalno oziroma akademsko izobrazbo likovne smeri iz Bele krajine, Posavja in Dolenjske.

Razstava bo odprta do 6. aprila.

I. V.

