Požiganje v naravi prepovedano; danes brez elektrike ali vode

20.3.2017 | 07:00

Sinoči ob 21.58 uri je na Koštialovi ulici v Novem mestu v stanovanjskem objektu tekla voda iz pokvarjenega ventila centralne kurjave. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli dotok vode in pomagali pri sesanju vode iz zalitih prostorov.

Dimniški požar

Ob 19.00 so v naselju Gabrovčec, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Stična, Krka in Zagradec na Dolenjskem pogasili dimniški požar, očistili dimnik ter opravili pregled z termo kamero.

Ogenj v naravi

Ob 13.56 je bil v bližini HE Brežice opažen požar v naravnem okolju. Aktivirani so bili gasilci PGD Brežice. Na kraju je bilo ugotovljeno, da so delavci na gradbišču kurili lesene palete in ostale odpadke, ogenj pa je bil pod nadzorom. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 16.37 je v Šalki vasi, občina Kočevje, med jezerom in trdnjavo gorela suha trava na površini okoli 30 kvadratnih metrov. Posredovali so gasilci PGD Šalka vas in Kočevje.

Ob 17.24 sta za Dinosom v Kočevju goreli trava in podrast na več lokacijah. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 17.15 je nasproti pokopališča v Kočevski Reki gorela suha trava. Posredovali so gasilci PGD Kočevska Reka, ki so požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 20.06 je v kraju Novi Lazi, občina Kočevje, gorela trava. Posredovali so gasilci PGD Kočevska reka, ki so pogasili približno 200 kvadratnih metrov suhe trave.

Požiganje v naravnem okolju prepovedano.

Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju v večjem delu države. V zadnjih dneh je število požarov v naravnem okolju zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja naravnih nenevarnih materialov višje predvsem na Gorenjskem, na širšem območju Ljubljane, Celja in Postojne. Takšno stanje pričakujemo do prvih obilnejših padavin.

Zaradi trenutnih razmer svetujemo previdnost pri morebitni uporabi ognja v naravnem okolju, in pri aktivnostih, ki lahko v naravnem okolju povzročijo požar. Obenem še opozarjamo, da je požiganje v naravnem okolju prepovedano.

Danes brez vode ...

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode na območju naselja Hrastje, Zapuže, Pristava pri Šentjerneju, Gorenje Mokro polje, Dolenje Mokro polje, Polhovica in Prapreče pri Šentjerneju v občini Šentjernej, da bo zaradi obnovitvenih del na vodovodnem omrežju, zapora pitne vode v ponedeljek, 20. 3. 2017, predvidoma od 10.00 do 14.00 ure. V času izvajanja del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOTI – GRČEVJE;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS 2;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VRH PRI ŠENTJERNEJU.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu Bratov Klemenc.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVČE na izvodu MORAVČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško okolica na območju TP Potoče med 7.40 in 12.00 uro in Brezje Anže, Anže, Anže Šalamon med 8. in 12.30 uro; na območju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Krško šola TSŠ izvod Krško pod goro med 8. in 10. uro.

M. K.