Ribničani izgubili v prvem krogu končnice za prvaka

20.3.2017 | 09:00

ilustrativna slika (Foto: Grega Wernig / m24.si)

Velenje - Velenjčani so po dokaj neuspešni mednarodni sezoni - prek kvalifikacijskega turnirja v slovaškem Prešovu se niso prebili v evropsko ligo prvakov, v regionalni ligi Seha pa so končali na šestem mestu z vsega šestimi zmagami - zmagovito začeli nastope v končnici za prvaka. V svoji Rdeči dvorani so sinoči na kolena položili tekmece iz Ribnice z 29:25 (16:13) in na vrhu prvenstvene lestvice ujeli Celjane in Koprčane.

"Ose" so dobro odprle tekmo in si po desetih minutah priigrale tri gole prednosti (6:3), a nato so pravi ritem ujeli tudi njihovi tekmeci iz dežele suhe robe, ki so šest minut kasneje izenačili na 7:7, v 19. minuti pa - navzlic odsotnosti svoje pomembnega člena, a poškodovanega Patrika Lebana - celo povedli z 9:8. Večji del prvega polčasa je minil v izenačeni igri, v sami končnici pa so bolje zaigrali varovanci domačega trenerja Boruta Plaskana in se na velik odmor podali s prednostjo treh golov (16:13).

Ribničani so v drugem polčasu malce padli. Velenjčani so to s pridom izkoristili in v 41. minuti prvič na dvoboju povedli s petimi goli (22:17), a izbranci gostujočega trenerja Roberta Beguša se niso predali in so jim v 47. minuti vnovič zadihali za ovratnik (23:22). Po Plaskanovi minuti odmora so Velenjčani zadeve postavili na pravo mesto, v prelomnih trenutkih dvoboja so zaigrali dovolj preudarno za prvo zmago v končnici za prvaka.

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Matjaž Brumen z devetimi in Gregor Potočnik s petimi goli, v ribniški pa so Janez Skušek, David Kovačič in Alen Kulenović dosegli po štiri zadetke.

Ribniška zasedba bo v prihodnjem krogu v sredo, 22. marca gostovala v Celju, velenjska pa v soboto, 25. marca, v Novem mestu.

Gorenje Velenje - Riko Ribnica 29:25 (16:13)

* Rdeča dvorana, sodnika: Majer (Trebnje) in Žibret (Trbovlje).

* Gorenje Velenje: Ferlin, Zaponšek, Cehte 1, Medved 2, Haseljić, Ovniček 4, Levc, Stojnić, Toskić 2, Mitrović, Potočnik 5, Golčar 4, Kleč 1, Gams 1, Nosan, Brumen 9 (6).

* Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Horvat, Fink 1, Grebenc 2, Knavs, Henigman 3, Skušek 4 (3), Pucelj 2, Pahulje, Nosan 3 81), Kovačič 4, Kljun 1, Setnikar 1, Kulenović 4, Košmrlj.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 6 (6), Riko Ribnica 4 (4).

* Izključitve: Gorenje Velenje 10, Riko Ribnica 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Izidi drugega dela rokometne lige NLB:

- skupina za prvaka:

- sobota, 18. marec:

Koper 2013 - Krka 28:22 (12:8)

Urbanscape Loka - Celje Pivovarna Laško 25:36 (9:16)

- nedelja, 19. marec:

Gorenje Velenje - Riko Ribnica 29:25 (16:13)

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 1 1 0 0 36:25 40 (38)

2. Koper 2013 1 1 0 0 28:22 40 (38)

3. Gorenje Velenje 1 1 0 0 29:25 40 (38)

4. Riko Ribnica 1 0 0 1 25:29 36 (36)

5. Urbanscape Loka 1 0 0 1 25:36 29 (29)

6. Krka 1 0 0 1 22:28 28 (28)

- skupina za obstanek:

- sobota, 18. marec:

Drava Ptuj - Dobova 29:28 (15:13)

Istrabenz plini Izola - Slovenj Gradec 2011 25:29 (12:13)

Dol TKI Hrastnik - Jeruzalem Ormož 36:37 (18:19)

- nedelja, 19. marec:

Maribor Branik - Trimo Trebnje 25:26 (10:13)

- lestvica:

1. Maribor Branik 2 1 0 1 56:41 28 (26)

2. Trimo Trebnje 2 2 0 0 68:59 27 (23)

3. Jeruzalem Ormož 2 2 0 0 63:58 27 (23)

4. Dobova 2 1 0 1 58:55 25 (23)

5. Slovenj Gradec 2011 2 1 0 1 51:51 17 (15)

6. Dol TKI Hrastnik 2 0 0 2 62:67 15 (15)

7. Drava Ptuj 2 1 0 1 63:70 10 (8)

8. Istrabenz plini Izola 2 0 0 2 40:60 0 (0)

* Opomba: pri lestvicah so v oklepajih zapisane točke, ki so jih ekipe iz rednega dela prenesle v končnico

STA, M. M.