Na Javorovici spet obujali spomin na tragičen dogodek

20.3.2017 | 10:00

Javorovica - Občina Šentjernej, Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto in Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Šentjernej ter Skupnost borcev brigade Ivana Cankarja in Skupnost borcev Gorjanskega bataljona so v soboto na Javorovici pripravili tradicionalno komemoracijo oz. spominsko slovesnost v spomin na tragične dogodke izpred 73 let.

Kot je med drugim povedal predsednik KO borcev za vrednote NOB Šentjernej Matjaž Zagorc, so 16. marca leta 1944 na Javorovici Nemci z bojno skupino dveh let in dela SS - policijskega bataljona skupaj z okrog petsto oboroženih mož ob pomoči belogardistov in domačih izdajalcev napadli partizane. V krvavem spopadu je obležalo 113 partizanov 4. bataljona Cankarjeve brigade.

Nagovor ministrice.

Katičeva: »Slovenci smo pogumen narod«

Ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je bila slavnostna govornica na spominski slovesnosti pri spominskem hramu na Javorovici, na kateri so se poklonili padlim borcem 4. bataljona Cankarjeve brigade, je izrazila spoštovanje do slovenskega narodno osvobodilnega partizanskega boja in pretresenost nad tako okrutnimi zločini, kot je bil ta na Javorovici, ko je »zaradi izdajstva rojakov izgubilo življenje toliko naših predanih bork in borcev za svobodo, socialno pravičnost in boljšo prihodnost. Ko se je zgodila kršitev vseh etičnih načel. Ko se je zgodil zločin proti lastni domovini. Proti sočloveku. Proti svetosti življenja in smrti.«

Poudarila je, da smo pogumen narod, ki v odločilnih trenutkih zna stopiti skupaj, obenem pa se je dotaknila tudi pogostih kritik na svoj račun, da sta Slovenska vojska in sploh obrambni resor finančno podhranjena. A rezultati lanskih in letošnjih ukrepov ministrstva menda že dajejo boljše rezultate. »Dejstvo pa je, da je varnost dolgoročna investicija. Zato se zavedamo, da se bomo morali čim prej približati tudi drugemu mejniku, to je znatnemu povečanju sredstev za obrambo, ki bo omogočal razvoj Slovenske vojske, primerljiv s časi pred krizo. Verjamem, da smo na pravi poti in da delamo najboljše za obrambni resor in za našo državo,« je dejala ministrica Katičeva.

Premk: »Preobračanje zgodovine je postalo sprava«

Zbrane, med katerimi so bili tudi mnogi nekdanji borci - tudi še preživela udeleženka boja na Javorovici Malči Jakša - Miša, pa svojci padlih, poslanci DZ RS Alenka Bratušek, Matjaž Han in Violeta Tomič, je uvodoma pozdravil tudi župan Občine Šentjernej Radko Luzar. Spregovoril pa jim je še zgodovinar in kustos Vojaškega muzeja Slovenske vojske dr. Martin Premk. V govoru je poudaril, da je današnja samostojna Slovenija nastala tudi na temeljih partizanskega boja, »a na žalost se skušajo vse pridobitve in vrednote protifašističnega boja izbrisati, ne samo pri nas, temveč tudi drugod po Evropi.

Položitev venca obrambne ministrice v spominskem hramu.

Dogodke iz druge svetovne vojne se uporablja za netenje novih delitev in spodbujanje sovraštva, čeprav so zgodovinska dejstva jasna in neizpodbitna. Po navadi se takšno netenje sovraštva začne s potvarjanjem ali spreobračanjem dejstev ter poveličevanjem tistih, ki so se borili na strani nacizma in vojno izgubili. Pri nas je že kar pojem spreobračanja zgodovine postala »sprava«, ki takšna kot je, ko enači pripadnike zavezniške partizanske vojske s pripadniki organizacije SS, povzroča samo še razdor in sovraštvo. Na žalost jo pri tem del politike spodbuja, nekateri zgolj zaradi svoje »všečnosti na vse strani«. Žal se s takim potvarjanjem dolgoročno dela velika škoda, ker se spodkopavajo temelji, na katerih je nastala naša država. Ko se bo o drugi svetovni vojno govorilo pošteno ter na podlagi dejstev, in ko bo tudi s strani države jasno opredeljeno, da je bil boj za svobodo plemenit boj, na katerem temeljimo, in da je bilo izdajstvo sprevrženo dejanje, bo sprava med ljudmi prišla sama od sebe,« je prepričan Premk.

Slovesnost, ki jo je povezovala Elizabeta Kušljan Gegič, so popestrili nastopi šentjernejskih osnovnošolcev, ter ljudski pevci iz Vrhpolja.

Kot je povedal Zagorc, so letos na dan poboja po maši, ki je tudi tradicionalni dogodek, podpisali pravni akti o skupnem sodelovanju in služnosti za skupno uporabo spominske kapele med Župnijskim uradom Šentjernej in Zvezo borcev za vrednote NOB. Pogodbo sta podpisala župnik Anton Trpin iz Župnije Šentjernej in Jože Florjančič, predsednik Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Novo mesto.

L. Markelj, foto: Mojca Kastelic, Jožica Blatnik

