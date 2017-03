Beli čeveljčki Ivanke Mestnik prišli tudi v Šentjernej

20.3.2017 | 15:30

Šentjernej - Knjižnica Šentjernej je pred dnevi povabila na predstavitev nove knjige Novomeščanke Ivanke Mestnik Beli čeveljčki.

Poleg pisateljice so na literarnem večeru sodelovali junakinja zgodbe Sonja Babić in univ. dipl. pedagoginja Mateja Petric. Z gosti se je pogovarjala Elizabeta Kušljan Gegič, odlomke iz knjige je brala Sabina Jordan. Nastopili so učenci šentjernejskega oddelka Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta in lepo popestrili večer.

Vodja krajevne knjižnice Sabina Jordan je zadovoljna, da se je obisk knjižnice od leta 2009, ko so z izgradnjo novega kulturnega hrama dobili novo, povečeval, ravno tako je vseskozi rasla tudi izposoja ter obisk prireditev. »Očitno so krajani knjižnico vzeli za svojo,« pravi in za april že napoveduje nov dogodek - predavanje Darje Molan Požun z Rake, mlade ženske, ki je o svoji izkušnji z rakom na dojki napisala knjigo.

L. Markelj, foto: S. Jordan

Galerija