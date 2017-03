Tudi Čatež ima talent

20.3.2017 | 14:15

Včerajšnja žiranta Aljaž Mlakar in Nika Benedičič

Mladim Čatežanom se je pridružil tudi Jernej Kozan.

Zmago so si včeraj prislužili vsi nastopajoči.

Čatež - KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež je včeraj pripravilo še eno domiselno prireditev, ki so jo poimenovali Čatež ima talent. V tukajšnjem kulturnem domu, obiskovalci so ga napolnili do zadnjega kotička, so namreč mladi Čatežani in okoličani pokazali, kaj znajo in zmorejo, pridružil pa se jim je tudi Jernej Kozan, plesalec in zmagovalec šova Slovenija ima talent 2015.

Na včerajšnji prireditvi, povezovala jo je mlada Neli Bedene, sicer tudi mažoretka, so se na Čatežu predstavili Monika Mrzel s pesmijo So ptički se ženili, Teja Metelko Klemenčič na violini, Alja Mlakar na klavirju, plesalki Urška Vavtar in Ajda Mlakar, Urška Strahinič na prečni flavti, Filip Strahinič na klavirju, Urška in Filip sta se predstavila tudi v duetu, pa Metka Strahinič na klavirju, Vid Klemenčič na harmoniki, Klara Zavrl na klavirju, Lenart Strmole na ksilofonu, Ema Pangerc in Metka Strahinič sta se predstavili z mažoretnim plesom, Edita Miklič pa je zaigrala na oboo.

Vlogo strogih žirantov sta včeraj prevzela domačina Aljaž Mlakar in Nika Benedičič, ki sta na koncu razglasila še zmagovalca – vse mlade nastopajoče, ki so dokazali, da v kraju premorejo še kaj več kot le talente.

J. S., foto: Marko Benedičič

Galerija