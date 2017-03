Terme Krka spet z dobičkom

20.3.2017 | 11:10

Bazen na Otočcu (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - V Termah Krka, ki v okviru novomeške Krke združujejo terme v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, obmorski center Talaso Strunjan ter Hotele Otočec, so lani od prodaje zdraviliško-turističnih storitev ustvarili 34,3 milijona evrov prihodkov, kar je devet odstotkov več kot predlani. Leto so končali z 1,8 milijona evrov čistega dobička.

Iz Term Krka so za STA sporočili, da so v svojih hotelih na Dolenjskem in v Strunjanu lani ustvarili nekaj manj kot 355.000 prenočitev, kar je štiri odstotke več kot leta 2015. Število prenočitev domačih gostov je bilo večje za osem odstotkov, presežek so zabeležili tudi pri obisku tujih gostov.

V Termah Krka so lani dosegli 69-odstotno povprečno zasedenost hotelskih zmogljivosti in to glede na predlani presegli za tri odstotne točke. Za letos so napovedali nadaljnjo krepitev števila prenočitev in prihodkov od prodaje, kar nameravajo doseči z močnejšo promocijo dobičkonosnejših storitev.

Glede naložb so pojasnili, da stalno posodabljajo ponudbo in dodajajo nove programe. Za razna vlaganja na vseh področjih svojega delovanja, v zdravstvu, gostinstvu, hotelirstvu, bazenski, športni in velneški ponudbi, so lani skupaj namenili približno poldrugi milijon evrov.

V Termah Šmarješke Toplice so prenovili zunanje kopališče. Na Otočcu so prenovili športno dvorano in jo opremili z večnamensko talno oblogo, postopoma prenavljajo tudi tamkajšnji hotel Šport. Tam so predlani uredili nov sprostitveni center z bazenom s termalno vodo in savnami, zunanjost in okolico hotela, zdaj posodabljajo sobe in druge hotelske prostore.

V Termah Dolenjske Toplice se bodo letos lotili temeljite prenove zdravstvenega dela s centrom za medicinsko rehabilitacijo, v Strunjanu pa so v zadnjih letih preuredili hotelsko plažo.

Ker je njihova vizija usmerjena v zdraviliški turizem, bodo še naprej utrjevali lastni položaj na področju medicinske rehabilitacije pri boleznih in poškodbah gibal ter srčno-žilnih in pljučnih boleznih, pa tudi na področjih preventivnih zdravstvenih programov, medicinskega velnesa, estetike, zelenega turizma in kakovostnih gostinsko-turističnih storitev, so navedli.

V Termah Krka, kjer so ob koncu preteklega leta zaposlovali nekaj več kot 570 ljudi, so lani zaposlili 56 novih sodelavcev, s čimer so nadomestili predvsem t. i. naravni odliv. Števila zaposlenih letos ne bodo zviševali.

Glede drugih načrtov so navedli, da se pripravljajo na pomladne praznike, in da tako na Dolenjskem kot ob morju ob veliki noči pričakujejo boljšo zasedenost kot lani. Večina gostov bo domačih, med tujimi naj bi prevladovali gosti iz Italije, Avstrije, Rusije, Srbije, Hrvaške in Nizozemske.

Dobro zasedenost si po navedbah STA obetajo tudi ob prvomajskih praznikih. Pričakujejo sicer največ domačih gostov, dozdajšnje rezervacije pa obetajo boljšo zasedenost od lanske, so še dodali.

