Raka materničnega vratu bi lahko izkoreninili

20.3.2017 | 18:45

Predsednica posavskega in obsotelskega društva za boj proti raku Alenka Krenčič Zagode.

Urška Ivanuš, dr. med., specialistka javnega zdravja

Priznanja Zveze slovenskih društev za boj proti raku so v imenu svojih organizacij prevzele (od leve): ravnateljica OŠ Brežice Marija Lubšina Novak, novinarka Televizije Novo mesto Branka Dernovšek in direktorica Dolenjskega lista Marjana Čančar.

Čatež ob Savi - Posavsko in obsotelsko društvo za boj proti raku je na Čatežu ob Savi pripravilo spomladansko srečanje, ki so ga izkoristili tudi za podelitev priznanj in skupščino.

Zbrane sta uvodoma pozdravili predsednica društva Alenka Krenčič Zagode in podpredsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku Fani Čeh, osrednja tema tokratnega srečanja pa je bilo cepljenje proti virusu HPV, za katerega od leta 2003 vemo, da je nujen (a še ne zadosten) dejavnik za nastanek raka materničnega vratu, ki je eden od najpogostejših rakov pri ženskah.

Cepljenje in redni pregledi

Predavala je Urška Ivanuš z onkološkega inštituta, ki je poudarila, da o raku materničnega vratu vemo dovolj, da ga lahko s cepljenjem in rednimi preventivnimi pregledi skoraj povsem preprečimo, "z visoko stopnjo precepljenosti populacije pa bo to sploh prvi rak, ki ga bomo povsem izkoreninili."

Cepljenje pri nas izvajamo od leta 2008 in je za deklice brezplačno, priporočljivo pa je tudi za dečke, saj je virus HPV lahko dejavnik tudi pri nastanku drugih vrst rakov (grla, jezika, na penisu, zadnjiku, ...) in nekaterih drugih boleznih, npr. genitalnih bradavic.

Virus HPV je zelo kužen in močno razširjen, a v večini primerov nenevaren. Prenaša se s spolnim stikom, pri katerem penetracija sploh ni potrebna, zato kondom ne nudi 100-odst. zaščite. Po ocenah zdravnikov je bila z njim vsaj enkrat v življenju okužena vsaka spolno aktivna oseba.

Virus HPV postane problematičen takrat, ko telo ne odpravi okužb, ampak virus v njem latentno prebiva vrsto let ali celo desetletij. Taka dolgotrajna okužba lahko povzroči predrakave spremembe in kasneje tudi raka. Zgodnjih simptomov bolnik ne zazna, je pa predrakave spremembe moč dokaj preprosto in zelo učinkovito odstraniti, zato je Ivanuševa še posebej opozorila na reden obisk pri ginekologu in odzivanje na vabila presejalnega programa Zora, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb na materničnem vratu.

Priznanje tudi Dolenjskemu listu

Zanimivemu petkovemu predavanju je sledila podelitev priznanj, ki jih Zveza slovenskih društev za boj proti raku vsako leto podeljuje ob tednu boja proti raku. Posavsko in obsotelsko društvo je letos predlagalo tri dobitnike, in sicer Dolenjski list in Televizijo Novo mesto za bronasti priznanji ter Osnovno šolo Brežice za plaketo.

Besedilo in fotografije: B. B.

