Napihali številni vozniki in kolesar. Ukradli pet lovskih pušk z naboji

20.3.2017 | 12:05

ilustrativna slika (Foto: PU Novo mesto, arhiv DL)

Policisti Posebne skupine za nadzor prometa Postaje prometne policije Novo mesto so v četrtek na območju novomeške policijske uprave preverjali, ali vozniki med vožnjo uporabljajo varnostni pas. 32 kršiteljem so zaradi neuporabe varnostnega pasu izdali plačilne naloge. Ugotavljali so tudi druge kršitve cestnoprometnih predpisov in trem voznikom avtomobilov zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus.

Kršitelj, ki so ga ustavili v Trebnjem, je imel v litru izdihanega zraka 0,65 miligrama alkohola. Voznik na Dolžu je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola, v Gabrju pa so ustavili kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola. Zaradi visoke stopnje alkoholiziranosti so skladno s predpisi vsem trem odvzeli vozniška dovoljenja in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o opravilih cestnega prometa določa, da se kaznuje z globo najmanj 1200 evrov voznik, ki ima v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligrama alkohola. Izreče se mu tudi 18 kazenskih točk.

Dan kasneje, torej v petek so policisti preverjali psihofizično stanje voznikov na območju Šentjerneja in Krškega. V Dolenjem Suhadolu so ustavili kršitelja, ki je vozil pijan in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zaradi nezanesljive vožnje so v Šentjerneju ustavili kolesarja. V litru izdihanega zraka je imel 0,81 miligrama alkohola. Kršitelj, ki so ga ustavili v Velikem Podlogu in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, je imel v litru izdihanega zraka 1,27 miligrama alkohola. V Šmarju na območju Šentjerneja pa so v kratkem času ustavili kar tri voznike, ki so vozili pijani. Vozniku z 0,39 miligrama alkohola so izdali plačilni nalog. 0,75 miligrama alkohola je bil rezultat alkotesta voznika, ki je vozil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli, odvzeli vozniško dovoljenje in napisali obdolžilni predlog. Ustavili pa so tudi voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka kar 1,81 miligrama alkohola (3,7 promila!). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi seznanili sodišče. Med kontrolo cestnega prometa so zaradi neuporabe varnostnih pasov ukrepali zoper 13 voznikov.

Motorist se je lažje poškodoval

V soboto popoldne se je zgodila prometna nesreča pri Dolnji Težki Vodi. Policisti so ugotovili, da je 33-letni motorist vozil iz smeri Novega mesta proti Metliki. Pri Dolnji Težki Vodi je zaradi neprilagojene hitrosti pred oviro na vozišču izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Ukradli pet lovskih pušk z naboji

Minuli teden je v okolici Dolenjskih Toplic nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov. V Veliki Loki so neznanci z dvorišča poslovnega objekta ukradli gozdarske klešče, odpadne akumulatorje in električne vodnike. Povzročili so za okoli 3000 evrov škode. V Ločni v Novem mestu je nekdo iz garaže stanovanjske hiše odpeljal gorsko kolo znamke Specialized, črne barve. Lastnika je oškodoval za 2000 evrov. Med petkom in soboto je v kraju Brezovica na Bizeljskem nekdo skozi okno vlomil v brunarico. Po prvih ugotovitvah ni ničesar vzel, z vlomom pa je povzročil za okoli 200 evrov škode. V Knežji vasi na območju Trebnjega je včeraj v večernih urah nekdo skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel pet lovskih pušk, pištolo in sto nabojev. Lastnika je oškodoval za okoli 6000 evrov.

Nedovoljeno čez mejo

Brežiški policisti so v noči na soboto med opravljanjem nalog varovanja državne meje v bližini kraja Mihalovec izsledili in prijeli dva državljana Irana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Po zaključenem postopku so tujca predali hrvaškim varnostnim organom.

M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni Koleraba Le kdo nek tako vneto krade Preglej samo prijavljene komentatorje