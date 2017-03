FOTO: V romskem naselju Žabjak Amadej obstrelil svojo partnerko

20.3.2017 | 13:05

Novo mesto - Danes dopoldne so v novomeškem romskem naselju Žabjak odjeknili streli. Informacije s PU Novo mesto, ki nam jih je posredovala Alenka Drenik, so zelo skope, povedala je, da naj bi moški s strelnim orožjem poškodoval žensko. Osumljenca kaznivega dejanja so že prijeli, poškodovano žensko pa so najprej odpeljali v novomeško bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Na policiji nimajo podatka, da bi bila življenjsko ogrožena.

Ko smo prišli v Žabjak, je bila preiskava še v polnem teku, na kraju, kjer je prišlo do streljanja, je bilo več policistov in kriminalistov.

Prebivalci naselja, ki se niso hoteli izpostavljati z imeni in priimki, so bili vznemirjeni. Prvi reče: "Ni kaj skrivati, kaj se je zgodilo, samo napišite, da pa to res ni dobro, kar se dogaja tukaj. Kaj če bi bili tam naši otroci?"

Med domačini se govori, da je na svojo partnerko Sašo Šarkezi, ki naj bi imela kakšnih 19 let, streljal Amadej Kovačič, star 22 ali 23 let. "Drugače živita v Brezju, sem v Žabjak sta se pripeljala k njegovim sorodnikom. Očitno so se morali nekaj sporeči, ker je ona od tam tekla proti sosednji hiši, on pa s pištolo za njo. Kakšnih pet, šest strelov je bilo slišati. Padla je, on pa se je hitro usedel v avto in odpeljal. Sosed ji je pomagal, da jo je odnesel v hišo in poklical reševalce in policijo," doda drugi.

Tretji pripoveduje, da je šel do nje in videl, da jo je zadel v hrbet, saj je tam imela luknjo. "Pogovarjala sva se, govoril sem ji, naj ne dela panike in naj mirno diha."

Izvedeli smo, da naj bi dekle v novomeškem romskem naselju živelo šele nekaj mesecev, priselila naj bi se iz Grosupljega. "Lepa punca, ni kaj, Rominja. Ampak on je pa znan po tem, da je grob do svojih žensk. Prej je živel z drugo partnerko, z njo ima otroke. Ves čas jo je tepel, da ni več zdržala in je šla. Menda je tepel tudi Sašo. Ja, pa z orožjem se ves čas ukvarja," so še dodali.

Na koncu sosedje rečejo, da upajo, da bo dobil pošteno kazen. "Upam, da ga ne bodo spustili po enem letu, ker bi to pomenilo, da se romske ženske lahko strelja brez posledic," doda ena od Rominj.

