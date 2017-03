Potres pri Vinici; zagorel pralni stroj

21.3.2017 | 07:00

Sinoči ob 19.13 uri so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Urada za seizmologijo in geologijo, Agencije RS za okolje, zabeležili potres magnitude 0,8 v bližini Vinice pri Črnomlju, 90 km jugovzhodno od Ljubljane. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Bele krajine.

V bloku zagorel pralni stroj

Ob 10.06 je na Cesti 4. julija v Krškem zagorel pralni stroj v stanovanju v sedmem nadstropju večstanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško so požar pogasili, izklopili elektriko, prostore pregledali s termovizijsko kamero in jih prezračili.

Gori suha trava

Ob 10.16 je pri naselju Mačji Dol, občina Trebnje, občanu pri požiganju trave ogenj ušel izpod nadzora. Požar suhe trave in podrasti na površini 1000 kvadratnih metrov so omejili in pogasili gasilci PGD Velika Loka in Šentlovrenc.

Ob 22.02 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela suha trava in grmičevje. Požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 22.50 je v Kočevju, v bližini Rudniškega jezera, zagorela suha trava na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Kočevje so travniški požar pogasili.

Nevarna najdba

Ob 15.47 so v Cvišlerjih v občini Kočevje našli topovsko granato kalibra 100 mm iz obdobja druge svetovne vojne. Nevarno najdbo sta odstranila pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Ljubljanske regije in jo do uničenja varno uskladiščila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNAFELČEVA 2003.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOTI - GRČEVJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto na območju TP Brezovica Gorjanci izvod Brezovica in Jerman Vrh izvod Stopno med 13. in 14. uro; na območju nadzorništva Krško okolica na območju TP Smečice izvod Smečice levo med 8. in 12. uro.

M. K.