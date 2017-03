Le kdaj bo Planina spet zaživela

21.3.2017 | 08:30

Smučišče nad Planino je opuščeno.

Koča nad smučiščem je črna gradnja.

Težko je verjeti, da se bo žičnica še kdaj zavrtela.

Planina v Podbočju - Kakih 15 let bo tega, odkar je žičnica nad Planino v Podbočju prepeljala zadnje smučarje. Tudi smučarska gostinska koča od takrat sameva in žalostno propada.

Pa ni nobene potrebe, da bi bilo tako, meni predsednik KS Podbočje Janez Barbič. Koča, naj bo smučarska ali planinska, je edina v tem delu Gorjancev, daleč naokrog ni nobene, vse tja do Gospodične nad Novim mestom ne. In tako, kot je Gospodična postala priljubljena točka izletnikov in pohodnikov, bi lahko tudi koča nad Planino. Nekaj izhodišč za to obstaja: na planino vodi kolesarska pot, v bližini je lepa razgledna točka, na 685 metrov visok hrib pa vodi tudi Krkina pešpot. Tudi interes, da bi kočo odprli, obstaja. Barbič pravi, da se je eden od gostincev že zanimal, da bi jo odprl ob koncih tedna. A iz te moke ne bo kruha, dokler se ne urediti statusa koče, ki je v resnici še vedno črna gradnja.

Načrti razvoja padli v vodo



Konec 80. let prejšnjega stoletja so kočo in nekaj sto metrov dolgo žičnico bolj ali manj udarniško, na zasebni zemlji in ob pomoči krških podjetij zgradili tukajšnji smučarski navdušenci. Smučišče je obratovalo kako desetletje, potem pa je bilo veselja konec. Nekaj časa je še živela ideja, da bi na Planini uredili letno-zimski rekreacijski center. Občina je pripravila celo 500 milijonov tedanjih tolarjev vreden projekt, ki je predvideval gradnjo športnih igrišč in apartmajev ter vse skupaj prijavila tudi na razpisana evropska sredstva. A iz tega na koncu ni bilo nič, saj se je zapletlo že pri pridobivanju soglasja nekaterih lastnikov.

Tu se je pisala zgodovina

Od tedaj naprej je ob koči večinoma pusto. Za prvi maj tu sicer pripravijo tradicionalno srečanje, ki ga obišče tisoč in več ljudi, krajevna skupnost pa poleti pripravi tudi spominsko srečanje Planina – spomin in opomin, ko počastijo žrtve, ki so jih med drugo svetovno vojno, septembra 1942, pomorili ustaši. Sicer pa se je tu odvijala še ena zgodovinska drama, in sicer 3. julija 1991, ko je posebna enota krških policistov ob pomoči domačinov spretno in brez boja zajela številčno močnejšo oklepno enoto jugoslovanske armade, ki se je po bojih na Medvedjeku in v Krakovskem gozdu hotela prek bližnjega mejnega prehoda umakniti na Hrvaško.

Občina bi rada odkupila

Ko smo se o usodi koče pozanimali na krški občini, smo izvedeli, da se nekaj vendarle premika. Po tistem, ko je občina pred 21 leti od zasebnika odkupila skoraj hektar veliko parkirišče nad kočo, ki služi tudi kot prireditveni prostor, se zdaj pripravljajo še na odkup 1.100 m2 zemljišča, na katerem stoji koča. Parcelacija zemljišča je bila že izvedena, ko bo odločba pravnomočna, bo občina lahko sklenila kupoprodajno pogodbo. Zemljišče je vključeno v letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja, ocenjeno pa je na 5,74 evra za m2. Ko bo prodaja končana, se bo občina lotila še postopka legalizacije, za kar bo potrebna izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, smo izvedeli na občini.

Članek je bil v Dolenjskem listu objavljen 2. marca 2017.

Besedilo in fotografije: Boris Blaić

