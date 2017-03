Rastejo kot konoplja

Mlado novomeško podjetje Hemptouch uspešno prodira na zahtevnem kozmetičnem trgu.

Novo mesto - V mladem novomeškem podjetju Hemptouch, ki se je specializiralo za izdelavo kozmetike iz konoplje, je v zadnjih mesecih zelo živahno. Vse od lanskega poletja jim naročila močno rastejo, in če bo šlo vse po načrtih, bodo lansko prodajo letos podvojili.

Začetki uspešne zgodbe segajo v leto 2012, ko je Marko Sladič na domači njivi na Mirni začel poskusno pridelovati industrijsko konopljo. V jeseni naslednje leto je v podjetniškem inkubatorju v Podbrezniku spoznal Silvijo Špehar, biologinjo in zeliščarko, povezala sta se z mladim kmetovalcem Jernejem Redkom in nekaj mesecev kasneje je druščina ustanovila družbo Hemptouch. V prvem letu, 2014, so na trg lansirali dva izdelka, s katerima so ustvarili 70.000 evrov prihodkov. Leto kasneje je prodaja narasla na 130.000 evrov, lani pa je znašala že 200.000 evrov in podjetje je prvič ustvarilo tudi otipljivejši dobiček v višini dobrih 10.000 evrov.

Facebook zapira račune

Vse do lani so večino prodaje ustvarili preko svoje spletne strani, oglaševali pa so se na facebooku. »Zdaj to ni več možno. Facebook je ameriška firma in vse, kar je povezano s konopljo, tudi industrijsko, je zaradi zvezne zakonodaje pod strogim nadzorom,« pravi Katarina Simonič, ki v Hemptouchu skrbi za marketing in promocijo.

»Doslej so nam zaprli že pet ali šest oglaševalskih računov in v bistvu nimamo več resnega oglaševalskega kanala. Imamo pa dobre izdelke in zveste stranke, ki se vračajo in delijo pozitivne informacije,« dodaja Sladič.

Od lani na Amazonu

Poleg Katarine, Marka, ki skrbi za distribucijo, in Silvije, ki drži roko nad recepturami in kakovostjo, s podjetjem dela še ena sodelavka, do poletja pa načrtujejo še dve zaposlitvi. Vse se je začelo pospešeno odvijati v drugi polovici lanskega leta, ko so izdelke – njihova paleta kozmetike zdaj obsega že kakih 15 izdelkov za nego obraza, telesa in las – začeli preko Amazona in nekaj manjših distributerjev prodajati v tujini, prišli pa so tudi v domačo trgovsko verigo Sanolabor. »Prisotni smo tudi v nekaterih manjših trgovinah z naravnimi izdelki in lekarnah. Od vsega začetka nam na primer ob strani stoji novomeška čajarna, trenutno pa se pripravljamo na drugo akcijo v Hoferju, kjer smo lani izdelke razprodali v rekordnem času,« zadovoljno pripoveduje Sladič.

»Kar Silvija zahteva, to dobi«

Novembra so se udeležili velikega sejma konoplje v Pragi (Cannfest), kjer so navezali precej koristnih stikov s tujino. »Naša prednost je kakovost,« pravi Sladič. »Nizozemski distributer, ki smo ga spoznali na sejmu in trži še tri konkurenčne blagovne znamke, nam priznava, da so naši izdelki najbolj kakovostni. Pri sestavinah res ne varčujemo. Kar Silvija zahteva, to dobi.«

»Pri kozmetiki se da veliko privarčevati. Večina običajnih krem temelji na parafinski osnovi, ta pa je stranski produkt naftne industrije. Pri nas tega ni. Uporabljamo izključno naravne sestavine, rastlinska masla in predvsem naše nerafinirano konopljino olje. Nič ni živalskega ali sintetičnega izvora. Nobenih umetnih barvil ali arom,« poudarja Simoničeva.

V Bologno po distributerja

Zaradi dragih sestavin nimajo tako visokih marž kot druga kozmetična podjetja, so pa zato njihovi izdelki primerni tudi za najbolj zahtevne oz. občutljive uporabnike. Izdelke po njihovi recepturi izdeluje podjetje iz Grosupljega, ki se ukvarja s predelavo zdravilnih zelišč. »Razmišljali smo tudi o lastni proizvodnji, a dokler so količine majhne, bi bilo to preveč tvegano,« pravi Sladič.

Če bo prodaja še naprej rasla tako hitro, bodo morda začeli razmišljati tudi o tem. Delež njihovega izvoza je lani znašal okoli 15 odst., že letos pa bi lahko na tujem ustvarili več kot doma. Pred dnevi se je mlada novomeška ekipa udeležila tudi enega najpomembnejših kozmetičnih sejmov na svetu, Cosmoprof v Bologni, in če so tam našli močnega distributerja, lahko vse skupaj postane še dosti bolj zanimivo.

