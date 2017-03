Amadej zaradi poskusa umora pred preiskovalnega sodnika

21.3.2017 | 12:10

Policisti so včeraj še več ur po streljanju ugotavljali okoliščine dogodka. Foto: J. A., arhiv DL

Novo mesto - Poročali smo že o včerajšnjem streljanju v novomeškem romskem naselju Žabjak. Danes je v zvezi z dogodkom Alenka Drenik s PU Novo mesto poslala izčrpnejšo informacijo.

Novomeški policisti so bili včeraj nekaj pred 12. uro obveščeni, da je v omenjenem naselju moški ustrelil žensko. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj. Poškodovano žensko so reševalci odpeljali v bolnišnico, policisti in kriminalisti pa so že kmalu po dogodku odvzeli prostost 25-letnemu osumljencu.

Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja in zbrali obvestila. "Po prvih ugotovitvah naj bi se 25-letni osumljenec in njegova 21-letna partnerka z avtomobilom skupaj pripeljala v naselje. Že v vozilu naj bi se sprla, osumljenec naj bi ji grozil, da jo bo ubil. Ko je žrtev skušala zbežati, je proti njej s pištolo izstrelil več strelov in jo zadel v predel hrbta. Po podatkih iz bolnišnice je 21-letna žrtev huje poškodovana, vendar ni v smrtni nevarnosti.

Policisti okoliščine še preiskujejo, 25-letnega osumljenca pa bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa umora privedli k preiskovanemu sodniku," je zapisala Drenikova.

Zahtevala premestitev v UKC

Iz Splošne Bolnišnice Novo mesto so za Dolenjski list povedali, da so okoli poldneva v njihov urgentni center pripeljali 21-letno žensko s stalnim prebivališčem na območju Ljubljane, ki je imela strelno rano na hrbtu brez vidne izhodne rane.

"Ob pregledu je bila stabilna. Opravili smo slikovno diagnostiko s CT-jem. S preiskavo smo potrdili, da se metek nahaja v telesu, ter izključili obsežnejše poškodbe vitalnih organov. Ker gre za strelno rano, ki zahteva kirurško oskrbo in operativno oceno poškodb, smo se takoj začeli dogovarjati za čimprejšnjo kirurško eksploracijo v centralnem operacijskem bloku. Gospo smo nameravali sprejeti v enoto intenzivne terapije. Že v samem urgentnem centru pa je prejela infuzijo tekočin, analgetik in antibiotično zaščito," so dogajanje opisali v novomeški bolnici in nadaljevali:

"Ko smo pacientki povedali, da bo sprejeta, je zahtevala premestitev v klinični center Ljubljana. Ker ima pacient pravico svobodne izbire zdravnika, smo ji to omogočili. Ker pa je šlo za pacientko, katere stanje je bilo sicer v času premestitve stabilno, a bi lahko do poslabšanja prišlo kadarkoli v času prevoza do Ljubljane, saj brez kirurške revizije pravega obsega poškodb nismo mogli oceniti, jo je ob premestitvi spremljal naš zdravnik - anesteziolog. Pred premestitvijo smo o njenem prihodu obvestili nadzornega travmatologa v UKC Ljubljana."

Kot smo že zapisali, zanesljiv vir pravi, da je 25-letni osumljenec Amadej Kovačič, sicer oče treh otrok (ima jih s prejšnjo partnerko) iz novomeškega romskega naselja Brezje, žrtev pa 21-letna Saša Šarkezi iz Grosupljega, ki je zadnje mesece živela pri njem.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Juhuhu Pred policijsko upravo sem bil napaden jaz, napadel me je Amadej Kovačič. Sedaj pa je kriv tisti, ki ni pravzaprav nič kriv, saj je posredoval, da ni prišlo še do česa hujšega. Je treba še kaj povedati ? http://www.dolenjskilist.si/2009/02/25/12581/novice/clanek/22_letni_Rom_v_priporu_zaradi_poskusa_uboja/ Preglej samo prijavljene komentatorje