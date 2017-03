Wellness vikend revije Bodi zdrava v Termah Vivat

21.3.2017 | 13:40

Terme Vivat

Veronika Podgoršek, doktorica znanosti s področja družinske in zakonske terapije

Urban Urbanc, avtor in svetovalec za zdrav način življenja in medsebojne odnose

Aleš Potrč, osebni trener z mednarodno in slovensko licenco FZS

WELLNESS VIKEND za samo 199 EUR za dve osebi med 31. 3. in 2. 4. v idiličnem okolju Term Vivat organizira revija Bodi zdrava pod okriljem medijske skupine Media24.

Wellness vikend za dušo in telo bo med petkom, 31. 3., in nedeljo, 2. 4. 2017, ob kakovostni ponudbi hrane, neomejenem vstopu v bazenski kompleks in tematskem savnanju ponudil še pester nabor predavanj in delavnic številnih slovenskih strokovnjakov na področju zdravega življenja.

V petek, 31. 3., bo Sendi Lešnjak, certificirana bioresonančna terapevtka, predstavila bioresonančno metodo kot pomemben del zdravljenja vseh hujših bolezenskih težav, tudi številnih kroničnih obolenj, sledila po pokušnja domačega bučnega olja, večerja s plesnim nastopom, po tematskem savnanju in nočnem kopanju pa še joga nidra z Moniko Pekošak, mednarodno certificirano učiteljico joge.

Sobota prinaša še bolj razgiban in pestrejši program – po jutranjem razgibavanju sledijo joga z Moniko Pekošak, predavanje Aleša Potrča o hujšanju in oblikovanju telesa, ki mu bo sledila še 20-minutna vadba »shape it up«. Sledila bo delavnica o preventivnem pregledovanju dojk Mo-gy, dr. Veronika Podgoršek, doktorica znanosti s področja družinske in zakonske terapije, pa je pripravila predavanje z naslovom Dobra komunikacija in kako jo spraviti v prakso.

Še drugi dan zapored se bo predstavila Sendi Lešnjak, tokrat s praktičnimi in terapevtskimi nasveti za prehrano in zdravljenje specifičnih zdravstvenih težav, predstavila pa bo tudi osnove ortomolekularne medicine, sledilo bo še predavanje z meditacijo Stres – sproščanje telesa in uma Urbana Urbanca, svetovalca za zdrav način življenja in medsebojne odnose.

Tudi sobota bo ponudila večerjo s plesnim nastopom, možnost tematskega savnanja in nočnega kopanja, sledi pa še nočni pohod z baklami do čokoladnice Passero s pokušnjo sladkih dobrot. Velja še izpostaviti, da bo v soboto možnost 20-minutnega brezplačnega bioresonančnega testiranja pri Sendi Lešnjak.

Nedelja bo zaokrožila pester in zdrav konec tedna za dušo in telo – po jutranjem razgibavanju znova joga z Moniko Pekošak, 20-minutna vadba »shape it up« pod vodstvom Aleša Potrča, sledilo bo še predavanje Lorete Vlahovič Ozelenimo balkone in terase, ki bo nadgrajeno z istoimensko delavnico.

Tako v soboto popoldan kot v nedeljo dopoldan bo tančice skrivnosti prihodnosti odkrivala in razkrivala jasnovidka Selena.

Vikend popolnega oddiha za ceno 199 EUR za dve osebi vključuje 2 x polpenzion za dve osebi, brezplačen vstop na vsa predavanja in delavnice ter neomejen vstop v bazenski kompleks in tematsko savnanje.

Rezervacije na smodis.jerneja@vivat.si ali na telefonski številki 02/538 2105, več informacij pa najdete na www.revijabodizdrava.si

