Krški Vipap lani s 5 milijoni izgube

21.3.2017 | 14:10

Foto: spletna stran družbe / arhiv DL

Krško - Papirniška družba Vipap Videm Krško, ki zaposluje 350 ljudi, je lani ustvarila 88 milijonov evrov prihodka oz. 1,85 milijona evrov manj kot predlani, ob tem pa se ni uspela izvleči iz rdečih številk. Njena od predlanske nekoliko nižja izguba je dosegla dobrih šest odstotkov prihodka oz. dobrih 5 milijonov evrov. Lastniki nameravajo v kratkem ponoviti postopek prodaje družbe.

V Vipapu so za STA navedli, da letos načrtujejo za približno odstotek povečanja papirne proizvodnje, s tem pa tudi višje prihodke in za približno dve odstotni točki višji dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA).

Ker se bo padanje povpraševanja po časopisnem papirju verjetno nadaljevalo, hkrati načrtujejo zmanjšanje proizvodnje tovrstnih izdelkov in povečanje proizvodnje bolj dobičkonosnega papirja, kot sta grafični in ovojno-embalažni papir. Tega izdelujejo približno dve leti in postopoma širijo njegovo ponudbo. To bodo v prihodnjih letih še povečevali, so dodali.

Vipap sicer izdeluje časopisni in izboljšani časopisni papir, grafični papir ter ovojno-embalažni papir, pretežno iz recikliranih vlaknin. Največ proda v Italiji, na Madžarskem, v Nemčiji, Srbiji in na slovenskem trgu.

Kot so poudarili, v družbi iščejo nove poslovne priložnosti za uporabo pri njih izdelanega papirja, hkrati pa razvijajo vrste papirja, ki bi bile zanimive za druge industrijske panoge, kot so prehrambna, avtomobilska in druge. Njihova razvojna strategija temelji predvsem na povečevanju obsega proizvodnje ovojno-embalažnega in grafičnega "nišnega" papirja ter na povečevanju deleža uporabe nadomestnih energentov.

V Vipapu se je število zaposlenih v zadnjih letih ustalilo pri 350. Po zadnjem zaposlitvenem načrtu bodo v prihodnjih letih nadomeščali le t. i. naravni odliv.

V družbi je sicer lani prišlo do vodstvenih sprememb. Nadzorniki so zaradi neizpolnitve pričakovanj in razhajanja v pogledih glede nadaljnjega razvoja družbe z mesta predsednika uprave in direktorja oktobra lani odpoklicali marca lani imenovanega Stefana Eibl-Töröka. Hkrati so za predsednico uprave imenovali njegovo predhodnico in finančno direktorico Jožico Stegne.

Stegnetova je sicer to podjetje kot vodja štiričlanske uprave vodila do marca lani oz. po odhodu predsednika uprave in tehničnega direktorja Vipapa Miloša Habrnala, ki mu je aprila predlani potekel mandat. V sestavi zadnje uprave sta še komercialni direktor Ladislav Kristančič in tehnični direktor Danijel Oštir.

Vipapova skupščina je konec januarja sklenila zmanjšati kapital družbe za 32,69 milijona evrov, s čimer bodo njegovi lastniki skupaj s črpanjem zakonskih rezerv in črpanjem plačanega presežka kapitala pokrili izgube preteklih letih v višini 32,84 milijona evrov.

Sicer pa skušajo to papirniško podjetje, ki je od leta 2008 v lasti češkega finančnega ministrstva, lastniki vse od prevzema družbe prodati. Glede tega do zdaj niso bili uspešni. Kot so napovedali, bodo postopek prodaje v kratkem ponovili.

Zgodovina tovarne celuloze in papirja v Krškem sega v leto 1939, ko je slovenski tovarnar Franc Bonač na Vidmu pri Krškem, v tedaj industrijsko povsem nerazvitem Posavju, zgradil tovarno celuloze, v kateri je zaposlil 180 domačinov. Tovarno so nato vnovič zagnali po drugi svetovni vojni.

B. B.