Veliko že pogozdili, nekaj dela pa še čaka

21.3.2017 | 14:30

Gozdarjem so se danes dopoldne med drugim pridružili tudi taborniki. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes je mednarodni dan gozdov. Da to ni le dan za premislek o našem odnosu do gozda in do narave ter s tem do lastnega obstoja, ampak je tudi dan za akcijo, so razmišljali tudi v novomeški območni enoti Zavoda za gozdove. Zato so se odločili priskočiti na pomoč lastnici gozda in pogozdili poldrugi hektar gozdne površine, ki jo je v poseko spremenil smrekov lubadar.

K sodelovanju so povabili številne novomeške ustanove in organizacije in delo je bilo hitro opravljeno. Na pomoč so jim že dopoldne priskočili tako posamezniki kot tudi predstavniki novomeške taborniške organizacije, kmetijske šole Grm, akcijskega društva Malina, Zavoda za varstvo narave, DRPD, novomeške občine, lovci, krajani Irče vasi in Gozdno gospodarstvo Novo mesto, ki je poskrbelo, da je vsaka sadika dobila količek za oporo.

Posadili so 1500 sadik oziroma puljenk bukve, gabra, jelke in javorja. Akcija se bo nadaljevala tudi še popoldne, ko organizatorji pričakujejo, da se jim bodo pridružili tudi atleti in drugi športniki, ki v Portovalu opravijo precej ur svoje vadbe in imajo od tega gozda posredno še največjo korist.

I. Vidmar

