Adria Mobil je prva med odličnimi

21.3.2017 | 18:50

Na novinarski konferenci sta ob Sonji Gole spregovorila še minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in predsednik razsodniške skupine za podelitev priznanja Vojko Križman. (Foto: N. T.)

Novo mesto - Novomeška družba Adria Mobil je prejela priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2016, ki predstavlja najvišjo državno nagrado za dosežke na področju kakovosti poslovanja.

Kot so zapisali v obrazložitvi, Adria »dosega visok ugled tako v okolju, v katerem deluje, kot tudi pri ključnih odjemalcih in partnerjih. Preko udejanjanja strategije proizvodnje svetovnega razreda sledi jasno zastavljenim ciljem, kar jo postavlja v vlogo kazalnika razvojnih trendov ter novosti. Njihova neprecenljiva konkurenčna prednost so zaposleni, s katerimi skupaj ustvarjajo zdravo, ustvarjalno, sproščeno in družini prijazno delovno okolje, kjer osebno rastejo, se razvijajo in bogatijo. Dokazala je, da zmore v zelo dinamičnem okolju in panogi prebroditi različne ovire na podlagi zelo učinkovitega sistema projektnega vodenja in obvladovanja sprememb na vseh organizacijskih ravneh. Organizacija že več let dosega odlične rezultate poslovanja in predstavlja pomembnega igralca v svoji panogi. Poslovno odličnost krepi z odličnim sodelovanjem s kupci in družbenim okoljem, kar je zagotovilo za nadaljnje učinkovito izkoriščanje priložnosti v okolju, agilno odzivanje in trajnostni razvoj.«

Na novinarski konferenci pred podelitvijo priznanja, ki je bila v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, je generalna direktorica Adrie Mobila Sonje Gole poudarila, da poslovno odlične organizacije gradijo na temelju svoje jasne vizije, poslanstva in strategije, dobre pa od odličnih loči predvsem stopnja zavzetosti vseh zaposlenih za dosego visoko zastavljenih ciljev. »V Adrii Mobilu se že dolgo zavedamo pomena timskega dela in dobrega vodenja. Zavedamo se pomena znanja in tudi veljave vsakega posameznega člana ožjega ali širšega tima, sektorja in organizacije kot celote.«

Povedala je še, da cilji Adrie in adriašev ostajajo nespremenjeni in v skladu z njihovo vizijo – ohraniti dolgoročno rast in stabilnost podjetja ter biti eden vodilnih globalnih proizvajalcev izdelkov za prosti čas. »Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost tako za podjetje kot za mene osebno predvsem pomeni veliko čast in potrditev dejstva, da smo na pravi poti. A hkrati nam priznanje nalaga tudi veliko odgovornost in obveznost za naprej – jutri moramo biti še boljši!«

B. Blaić