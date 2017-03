En avto čez oporni zid, drugi v potok

22.3.2017 | 07:15

Včeraj ob 11.55 so gasilci GRC Novo mesto posredovali v Soteski, občina Dolenjske Toplice, kjer je osebno vozilo zdrselo po zemljišču in obviselo čez oporni zid. Gasilci so z avtodvigalom dvignili vozilo in ga z ročnim žičnim potegom potegnili na varno.

S parkirišča v potok

Ob 14.31 je na Pionirski cesti v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, voznik osebnega vozila zapeljal s parkirnega prostora v manjši potok. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in s tehnično intervencijo postavili vozilo na parkirni prostor. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Pred hišo zagorel avto

Sinoči ob 20.10 je v Adamičevi ulici v Novem mestu pred stanovanjsko hišo zagorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so požar v motornem delu vozila pogasili, odklopili akumulator in počistili parkirišče.

Avto se je zaklenil

Ob 7.20 so se v naselju Vrbina, občina Krško, občanu zaklenila vrata službenega kombiniranega vozila. Gasilci PGE Krško so s tehničnim posegom odprli vrata na vozilu.

Z mejnega prehoda v UKC

Ob 9.11 je na mejnem prehodu Petrina, občina Kostel, mlajšo osebo obšla slabost. Posredovali so reševalci NMP ZD Kočevje in dežurna ekipa reševalcev HNMP z Brnika ter posadka s helikopterjem LPE. Osebo so oskrbeli na kraju dogodka in jo s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Požari v naravi

Ob 15.57 je v Stopičah, občina Novo mesto, gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so pogasili ogenj na površini 1600 kvadratnih metrov. Posebne škode ni.

Ob 18.43 je v Štefanu, občina Trebnje, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Trebnje so pogasili ogenj na 300 kvadratnih metrih. Posebne škode ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOTI - GRČEVJE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Veniše vas med 08:00 in 09:00 uro; za področje nadzorništva Brežice na območju TP Dolenja Pirošica izvod Gasilski dom med 08:30 in 12:00 uro in na območju TP Žejno izvod Žejno desno med 13:00 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica pa na območju TP Telčice - nizkonapetostni izvod Lastina Jarc med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.