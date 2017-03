Novomeški center za socialno delo bo postal osrednji območni center

Novo mesto - Novomeški center za socialno delo bo postal osrednji območni center, je v sklopu včerajšnjega odprtja Večgeneracijskega centra Skupaj v Novem mestu povedala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Dodala je, da bodo drugi centri na Dolenjskem in v Beli krajini postali enote centra s sedežem v Novem mestu.

Kot je poročala Slovenska tiskovna agencija je Kopač Mrakova dejala, da je cilj reorganizacije centrov za socialno delo predvsem da, denimo na območju Dolenjske in Bele krajine, "povežejo delovanje tovrstnih centrov v Novem mestu, Metliki, Črnomlju in Trebnjem v skupno območje". "Znotraj tega območja pa bi želeli centralizirati zgolj skupne službe, da naredimo neko racionalizacijo," je pojasnila.

Hkrati želijo okrepiti delo centrov za socialno delo in odstraniti vse, kar ni tovrstno delo. Okrepiti jih želijo predvsem v njihovem socialnem delu in spremeniti njihovo organizacijsko strukturo, povečati njihovo prisotnost na terenu ter omogočiti bolj poglobljeno delo z uporabniki.

Sicer pa ministrica verjame, da bodo "z vsemi spremembami centri za socialno delo na poti modernizacije zopet postali tista osnovna institucija, ki je namenjena pomoči ljudem", reorganizacija pa gre tudi v smeri, da bi ljudem ponudili boljši servis, je poudarila.

TRI KLJUČNE SPREMEMBE

Na ministrstvu pravijo, da je poglavitni namen reorganizacije, ki poteka pod sloganom »Na teren, bližje k ljudem«, izboljšanje storitev za državljane. Projekt reorganizacije pa vključuje tri ključne izboljšave, in sicer novo organizacijsko strukturo CSD-jev, informativno odločbo in projekt socialne aktivacije.

Nova organizacijska struktura ohranja obstoječih 62 CSD-jev in vseh 1.169 zaposlenih. CSD-ji še naprej ostajajo vstopna točka za vse pravice, bodo pa razbremenjeni administracije in upravnih postopkov. Vzpostavlja se 16 območnih CSD-jev, ki bodo upravljali pravne, finančne in računovodske zadeve ter informatiko za vse lokalne enote CSD v regiji. Vključevali bodo regijsko interventno službo, po potrebi bodo oblikovali mobilni strokovni tim; v nekaterih regijah bodo krizni centri (kjer ti že obstajajo). Vsak območni CSD bo vključeval enoto za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in enote CSD.

Informativna odločba prinaša avtomatično in ponavljajočo se centralno določitev premoženjskega položaja družine, ki bo služila določitvi (letnih) pravic iz javnih sredstev (podobna davčnemu informativnemu izračunu). Prve testne informativne odločbe bodo predvidoma izdane jeseni 2017. Socialna aktivacija pa je projekt, ki bo v obdobju 2017 - 2020 omogočil zaposlitev 48 socialnih aktivatorjev, ki bodo delali na terenu z dolgotrajno brezposelnimi osebami in jih usmerjali v programe socialne aktivacije.

Pred kratkim smo že obširneje pisali o napovedanih spremembah.

VEČGENERACIJSKI CENTER SKUPAJ

Včeraj so v RIC-u Novo mesto ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, županji Občin Šmarješke Toplice in Kostel ter župani Mestne občine Novo mesto in Občin Kočevje, Dolenjske Toplice, Straža, Sodražica in Škocjan ter direktorici RIC-a Novo mesto in LU Kočevje uradno odprli Večgeneracijski center SKUPAJ.

Ministrica je poudarila, da je osnovni namen 15 večgeneracijskih centrov v državi preprečevanje socialne izključenosti najbolj ranljivih skupin. Meni, da so še posebej pomembni različni preventivni programi – če bodo zaživeli, bo manj potreb na centrih za socialno delo, kar je ena od značilnosti prihodnje socialne politike, so sporočili iz RIC.

Prisotni župani so pozdravili projekt in poudarili vlogo in pomen projekta za lokalno okolje.

Strinjali so se, da potrebujemo povezovanje znotraj regije, povezovanje med občinami, povezovanje med različnimi združenji in institucijami ter med generacijami. S sodelovanjem bomo presegali individualizem, ki postaja značilnost naše družbe. Še posebej župani manjših občin vidijo v projektu tudi pridobitev izobraževalnih možnosti za svoje občane, še posebej toplo pa pozdravljajo različne aktivnosti za otroke, da ne bodo prostega časa preživljali samo za računalniki in s telefoni.

Večgeneracijski center SKUPAJ, ki ga vodi RIC Novo mesto, partner je Ljudska univerza Kočevje, je svoja vrata odprl januarja, deloval pa bo do 30. 9. 2021. Sofinanciran je iz sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropskega socialnega sklada v višini skoraj 575.000 evrov, vključene občine pa prispevajo skoraj 450.000 evrov.

Na območju osmih občin bo VGC SKUPAJ pet let predstavljal osrednji prostor zbiranja in srečevanja. Namen VGC Skupaj je spodbujanje in omogočanje druženja, ohranjanja in širjenja socialnih mrež ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin, družin ter posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih. Oba partnerja projekta zagotavljata tudi dnevni center - v prostorih RIC-a Novo mesto in Ljudske univerze Kočevje sta uporabnikom na voljo prostora za druženje in mreženje ter strokovna podpora vsak delovni dan.

Letno bodo v VGC Skupaj omogočili 2470 ur neformalnega druženja, ravno toliko časa bo namenjeno informiranja in svetovanju, različni programi pa bodo organizirani v skupnem obsegu 3.500 ur (v celotnem obdobju projekta skupno skoraj 18.000 ur brezplačnih aktivnosti). Vsako leto bo v aktivnosti centra vključenih najmanj 1.100 ljudi. V mreži podpornih organizacij je že 39 institucij iz vseh vključenih občin, ki sodelujejo pri širjenju informacij o aktivnostih projekta, s svojim strokovnim znanjem pa bodo tudi obogatile ponudbo VGC Skupaj. K sodelovanju vabijo tudi prostovoljce.

Otvoritveni dogodek so z nastopom popestrili člani programa Z glasbo v lepši dan pri Univerzi za starejše v RIC Novo mesto in mlada plesalca Jasna Potočar in Patrik Klun.

