Inovativni turizem: prihodnost so mladi s svojim znanjem in svežino

22.3.2017 | 09:10

Namero o ustanovitvi Mednarodne akademije za inovativni turizem sta podpisala dekan novomeške Fakultete za organizacijske študije (FOŠ) prof. dr. Boris Bukovec in direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma Tone Hrovat. (Foto: M. Ž.)

Gosta foruma sta bila zaslužna profesorica ddr. Marija Ovsenik in prof. dr. Rok Ovsenik.

Doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše je organizirala in moderirala forum.

Sevno - Svoja vrata odpira Mednarodna akademija za inovativni turizem (MAIT). Pismo o nameri za njeno ustanovitev sta v ponedeljek podpisala dekan novomeške Fakultete za organizacijske študije (FOŠ) prof. dr. Boris Bukovec in direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma Tone Hrovat. Izobraževalni ustanovi sta ob tem na grmski šoli pripravili 1. Odprti forum inovativnega turizma z naslovom V turizmu lahko doživite svoje sanje, ki so se ga udeležili njihovi dijaki, študentje, mentorji in zaposleni pa tudi predstavniki podjetij, organizacij in zavodov s področja turizma.

Na forumu so namreč želeli mladim generacijam predstaviti področje turizma kot pomemben segment gospodarskega in družbenega življenja ter priložnosti, ki jih nudi ta gospodarska panoga, saj je, kot so dejali, potrebno že učence v osnovnih šolah seznanjati s področji dela v turizmu, jim te približati in jih seznanjati o vsebinah. Gosta foruma sta bila zaslužna profesorica ddr. Marija Ovsenik in prof. dr. Rok Ovsenik, ki sta svoje ključne poudarke usmerila v turizem kot poslovno priložnost, sodobne trende, izobraževanje in usposabljanje v turizmu.

Doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, ki je organizirala in moderirala forum, je ob tem izpostavila, da so ravno mladi tisti, ki lahko s svojim znanjem, odprtostjo, svežino, inovativnostjo in neobremenjenostjo naredijo preboj v slovenskem turizmu ter povzdignejo turistično dejavnost na novo, bolj kakovostno raven, naredijo turistične prostore bolj prepoznavne in privlačne za goste ter nenazadnje tudi, da bo na turističnih prostorih lepše in kakovostnejše življenje lokalnih prebivalcev.

Tu bo svojo vlogo imela tudi Mednarodna akademija za inovativni turizem, ki bo služila soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu na slovenskem in mednarodnem prostoru. »Ključne strateške usmeritve Mednarodne akademije se nanašajo na ustvarjanje oz. animacijo vsebin za mlade generacije, goste, turistične ponudnike in lokalno prebivalstvo. Vrednote, ki jih bo vzgajala, so učenje in strokovnost, kulturna raznolikost in akademskost, inovativnost in odličnost, ustvarjalnost in soustvarjalnost, trajnostna naravnost in družbena odgovornost,« je nanizala Colarič-Jakšetova.

Zbrane so nagovorili tudi povedal Tone Hrovat, direktor Grma Novo mesto, dekan FOŠ-a Boris Bukovec, v imenu mestne občine Novo mesto pa podžupan Boštjan Grobler.

Več v jutrišnji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

