Tudi vi z ostanki kosila redite podgane?

22.3.2017 | 10:20

Biološki odpadki ne sodijo v stranišče.

Novo mesto - Danes je svetovni dan voda, ki je letos posvečen odpadni vodi. Slovenska komunalna podjetja so ob tej priložnosti po številnih slovenskih mestih in krajih opozorila na problematiko odlaganja hrane ter bioloških odpadkov v kanalizacijske odtoke in na številne negativne posledice, ki jih takšno vedenje prinaša za delovanje kanalizacijskih sistemov in okolje.

"Ko govorimo o vodi se tema največkrat vrti okrog pitne vode, odpadna voda pa je velikokrat prezrta tema. Vendar je tudi slednja dragocen in obnovljiv vir, ki ponuja številne možnosti za nadaljnjo uporabo. Te pa do danes ostajajo še precej neizkoriščene. Po podatkih organizacije World Water Day se tako več kot 80 % neočiščene odpadne vode vrne nazaj v naravo," v sporočilu za javnost piše Komunala Novo mesto in dodaja, da se to kaže tudi na izjemno pomemben vpliv, ki ga ima odpadna voda na okolje. Slednja se namreč vrača nazaj v vodni krogotok, zato je odgovorno ravnanje z odpadno vodo ključnega pomena.

Žal pa se količina onesnažene odpadne vode v zadnjih letih povečuje in k temu prispeva tudi kako ravnamo z odpadno vodo za štirimi stenami naših domov.

Slovenska komunalna podjetja so se tako odločila, da bodo prebivalce opozorila na to, kaj najpogosteje pristane v kanalizacijskih odtokih in tja sploh ne sodi - to so ostanki hrane in biološki odpadki - ter jih spodbudila k odgovornejšemu vedenju.

Kot ugotavljajo nekatera komunalna podjetja se je količina bioloških odpadkov v kanalizaciji še povečala, odkar se je te odpadke pričelo zbirati v ločenih zabojnikih. To velja še posebej v stanovanjskih blokih in v gospodinjstvih, ki že imajo urejeno lastno kompostiranje.

Prikaz je nastal na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva, ki je tudi pobudnica in koordinatorka pobude Skupaj za boljšo družbo.

Predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc je ob tem dejal:

"S prikazom želimo prebivalce opozoriti na problematiko, ki je širša kot se zdi na prvi pogled. Z odlaganjem hrane in bioloških odpadkov v stranišča ne otežujemo zgolj učinkovitega čiščenja odpadne vode, ampak onemogočamo tudi nadaljnjo obdelavo bioloških odpadkov. Trajnostni krog ravnanja z viri je tako porušen."

Zaskrbljujoč podatek je tudi množenje podgan, ki se zaradi obilice hrane zadržujejo v kanalizacijskem omrežju in s prenašanjem bolezni lahko ogrožajo tudi naše zdravje. Po nekaterih ocenah naj bi v večjih mestih živeli približno dve podgani na enega prebivalca.

Direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič pravi: "Marsikateri ostanki kosila pristanejo v straniščni školjki in končajo kot obrok številnim podganam. Z odlaganjem hrane in bioloških odpadkov v stranišča ne otežujemo zgolj učinkovitega čiščenja odpadne vode, ampak onemogočamo tudi nadaljnjo obdelavo bioloških odpadkov. Okolje varujemo le tako, da vodni krog ne onesnažujemo. Ko smo žejni, gremo do pipe in natočimo čisto vodo. Ja? Še. Zelo preprosto! Voda je naše bogastvo."

Ob prikazu so komunalna podjetja občane spodbujala naj hrano odlagajo v za to primerne zabojnike in poskrbijo, da se bo po kanalizaciji pretakala samo odpadna voda, saj z zmanjševanjem števila onesnaževal v vodnem krogu pomagamo varovati naše okolje.

Prikaz je potekal v Novem mestu, Mariboru, Celju, Velenju, Slovenskih Konjicah Domžalah, Tržiču, Kočevju, Brežicah in Igu.

J. A., foto: Komunala Novo mesto

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj Oceni luli 80% neočiščene vode da se vrne v naravo. Pa kaj za vraga potem sploh plačujemo čiščenje vod če je komunala tako neučinkovita. Preglej samo prijavljene komentatorje