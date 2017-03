FOTO: Oba pogrešana našli živa in zdrava

22.3.2017

Novo mesto - Policijska postaja vodnikov službenih psov (PP VSP) Novo mesto sodeluje v večini iskalnih akcij pogrešanih in takrat na terenu pogosto sodeluje tudi s kinološkimi društvi, ki imajo izšolane pse za tovrstno delo. Tako je padla odločitev, da na vajo povabijo predstavnike Kinološkega društva Izar s Čateža ob Savi, so sporočili s PU Novo mesto.

Vabilu sta se odzvala vodnika reševalnih psov Simona Potočar (ljubitelji šova Survivor ste jo spoznali kot eno od tekmovalk) s psičko Tequilo, ki je izšolana za iskanje oseb po individualnem vonju (mantrailing), in Jernej Agrež s psom Coutom.

Pri mantrailingu se pes orientira po individualnem vonju človeka, kar je uporabno za iskanje osebe v mestu, sicer se pri sledenju išče po poškodbah tal, ki jih za sabo puščajo odtisi stopal. Vodniki so izmenjali izkušnje pri delu s psi in se pogovorili o težavah, s katerimi se srečujejo pri delu.

Na vaji so uprizorili iskanje pogrešane osebe v gozdu in iskanje osebe v naselju. Najprej sta vodnika kinološkega društva in policisti PP VSP formirali iskalno linijo "strelci" in pričeli z iskanjem pogrešane osebe - policista, skritega v gozdu. Reševalni pes Cout je sprva tekal od policista do policista in se na videz sproščeno gibal po terenu. A je kmalu zaznal vonj pogrešanega, kar je s položajem glave in repa nakazal vodniku, Ni trajalo dolgo, ko je bila oseba najdena "živa in zdrava". Colt je lajal v smeri najdenega in se tako na svoj način pohvalil, da je nalogo opravil odlično. Sledila je pohvala in nagrada.

Priložnost, da pokaže svoje sposobnosti, je dobila tudi psička Tequila. Vodnica Simona jo je pripravila na delo, njen pomočnik pa je že skrbno skril osebo. Tudi tokrat je glasni lajež Tequile kmalu naznanil, da je pogrešani najden in je tudi ona svojo nalogo opravila z odliko. Nagrada ji ni ušla.

Vsi udeleženci so se strinjali, da je bila skupna vaja odlična priložnost za pridobitev novih znanj. Delo je potekalo v prijetnem vzdušju, pogovorili so se o posameznih segmentih vaje in se na koncu odločili, da bodo sodelovanje v prihodnje še okrepili, še pravijo na PU Novo mesto.

J. A., foto: PU Novo mesto

