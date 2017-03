Premalo zdravnikov v urgentnem centru; Je voznik res brcnil 14-letnika?

22.3.2017 | 17:00

Ministrstvo in zdravniška zbornica se nista pripravila na potrebe, ki jih je prinesla vzpostavitev urgentnih centrov, pravijo v novomeški bolnišnici, kjer bi po lastni oceni morali imeti od 5 do 10 urgentnih zdravnikov, nimajo pa niti enega. Tako dejavnost urgence opravljajo zdravniki specialisti, predvsem kirurgi in internisti.

USTRELIL PARTNERKO

V njej podrobneje poročamo o ponedeljkovem streljanju v novomeškem Žabjaku in o sojenju vozniku, ki je januarja lani v Beli krajini povozil peško. Ta je v bolnišnici umrla, voznik pa je bil trezen in ni vozil prehitro.

LUKA JE ŠPORTNI NAVDUŠENEC

Novomeščan Luka Kaplan je 21-letni dijak Srednje elektro šole na Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, sicer pa velik športni navdušenec. Redno spremlja različne tekme, za hobi pa zbira športne drese in druge rekvizite domačih ter tujih športnikov. V svoji zbirki ima celo fotografijo, ki je nastala pod Pohorjem, fotografiral pa se je z Mikaelo Schiffrin. Drese in predmete različnih športnikov, ki mu jih je uspelo zbrati, si lahko ogledate v novomeški Qlandiji, mi pa predstavljamo njegovo zgodbo in zgodbo družine.

JE RES NAPADEL OTROKA?

Šli smo po sledi informacij, da naj bi voznik šolskega avtobusa iz Črnomlja 14-letnega fanta brcnil v trebuh. Preverjali smo, kaj se je zgodilo, vse, kar smo izvedeli, pa smo zapisali v časopisu.

