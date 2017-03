FOTO: Podrli tablo, razbili luči, en znak so zlomili, drugega ukradli

22.3.2017 | 13:15

Označevalno tablo so podrli.

Uničili so dve luči javne razsvetljave.

Ivančna Gorica - Minuli konec tedna so se v ivanški občini vandali spravili na občinsko lastnino v Vzgojno-izobraževalnem centru v Ivančni Gorici, kjer so vrtec, osnova in srednja šola. "Podrli so označevalno tablo ob uvozu v omenjeni center, zlomili znak ob cesti proti osnovni šoli, ukradli znak pred vrtcem in razbili dve luči javne razsvetljave pri avtobusnem postajališču pri »Smrekarju«," piše na spletni strani Občine Ivančna Gorica.

Na občini vse, ki bi imeli kakršno koli informacijo v zvezi z neljubim dogodkom, naprošajo, naj o tem obvestijo policijo ali pristojne organe občine, na telefonsko številko 01/ 781 21 00.

"Vandalom pa svetujemo, naj svojo odvečno energijo sproščajo v zato namenjenih objektih oziroma pri delu," še pravijo na ivanški občini.

Policisti so bili o dogodku obveščeni v ponedeljek, ko so jih poklicali občani, prav tako so prejeli tudi prijavo oškodovanca, je za Dolenjski list povedala Nataša Pučko s PU Ljubljana in dodala, da je nastalo za okoli dva tisoč evrov materialne škode. Možje postave storilcev še niso odkrili, je pa preiskava v polnem teku.

J. A., foto: Občina Ivančna Gorica

