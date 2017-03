Krkaši napovedali šesti Teden humanosti in prostovoljstva

22.3.2017 | 13:55

Nasmejani Simona Gorjup in Elvira Medved iz Krkine službe za odnose z javnostmi ob predstavitvi 6. Tedna humanosti in prostovoljstva.

Krka in OŠ Dragotin Kette sta tesno povezani od nekdaj, danes so njihovi učenci in učenke nastopili tudi ob predstavitvi prostovoljskih akcij med 3. in 8. aprilom.

Novo mesto - Leto je naokoli in v družbi Krka se vnovič intenzivno pripravljajo na že 6. Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Na današnji novinarji konferenci ga je predstavila vodja Službe za odnose z javnostmi Elvira Medved, ki je napovedala aktivnosti njihovih zaposlenih doma in na tujem v času od 3. do 8. aprila: »Prostovoljstvo je del naše družbe od njene ustanovitve naprej, a leta 2012 smo se odločili vse skupaj združiti v ta teden, dodali smo nove aktivnosti in z veseljem povem, da se akcijam vsako leto pridruži več krkašev in krkašic, samo iz Slovenije jih je v teh petih letih sodelovalo skoraj pet tisoč.«

Tudi letos bodo zbirali hrano, oblačila, šolske potrebščine, igrače idr. na vseh lokacijah po Sloveniji, od Novega mesta in Ljubljane do Krškega in Strunjana, pridružili se jim bodo še krkaši v 17 drugih državah. Na ta način so v zadnjih petih letih zbrali že 15,7 tone potrebščin in oblačil ter napolnili 3.670 prehranskih paketov, tudi letos jih bodo v sodelovanju z Rdečim križem in Karitas. Hkrati se bodo vrstile krvodajalske akcije, njihovi prostovoljci pa bodo z različnimi dejavnostmi priskočili na pomoč zavetiščem za živali, zanje bodo prav tako zbirali hrano, pa 35 domovom ostarelih po državi, družili se bodo z varovanci iz osmih VDC-jev in zavodov ipd., vse skupaj pa prav tako tradicionalno zaključili z dnevom odprtih vrat, kamor so letos povabili slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje, v soboto, 8. aprila, pa jih bodo obiskali tudi zaposleni z družinami, ki zaradi prevelikega zanimanja dneva odprtih vrat niso mogli obiskati lani.

Predstavitev Tedna humanosti in prostovoljstva je dopoldne potekala v prostorih OŠ Dragotin Kette, ki je s Krko tesno povezana od nekdaj, marca letos pa je 40-letnico delovanja obeležil tudi njihov pokroviteljski odbor. »Krki smo hvaležni za marsikaj, od dvigala do multisenzorne sobe ipd., ampak za naše učence je poleg tovrstne pomoči še pomembnejša vključenost, zato že redno nastopajo na Krkinih srečanjih prostovoljcev in drugih dogodkih, kar jim res veliko pomeni,« je ob tem povedala ravnateljica šole Vida Marolt, ki jo letos obiskuje 98 učencev s posebnimi potrebami iz 18 občin.

