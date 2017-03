Kam? Na Kum!

22.3.2017 | 13:45

Trebnje - V soboto, 18. marca, torej le dan po svetovnem dnevu spanja, je 34 učencev, ki obiskujejo planinski krožek Osnovne šole Trebnje, dokazalo, da jim zgodnje vstajanje ni tuje. Že ob 7. uri zjutraj so se polni energije vkrcali v avtobus. Potovali smo mimo Biča, Šmartnega in Zagorja ob Savi do začetne točke pohoda, v vas Podkum. Četica pohodnikov se je pod vodstvom vodnikov Planinskega društva Trebnje odpravila proti Kumu.

Začetni del pohoda je potekal po asfaltu, nato pa se je pot nadaljevala po markirani poti skozi gozd, ki je vse pohodnike nagradila s pogledom na zvončke, kronice in teloh. Celo sneg je bilo mogoče še otipati. Ko smo končno prišli na cilj, smo uzrli planinski dom, RTV oddajnik in cerkev sv. Neže, ki je bila prvotno zgrajena v srednjem veku.

Zaradi močnega vetra se nismo pretirano dolgo zadrževali na prostem, ampak smo se hitro pogreli v Planinskem domu na Kumu, ki je bil leta 2015 izbran za naj planinsko kočo. V Republiki Sloveniji. Glede na prijaznost, ki nas je pričakala, se strinjamo.

Po zasluženem počitku smo se odpravili nazaj proti avtobusu. Za nami je bil lep dan, ki nam bom še dolgo ostal v spominu. Osvojili smo Kum, ki je s svojimi 1220 metri najvišji vrh Posavskega hribovja.

Mentorji Planinskega krožka OŠ Trebnje

