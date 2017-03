Na Veliko nagrado Adrie Mobil v 45 let starih dresih

22.3.2017 | 15:00

Jon Božič v repliki dresa izpred 45 let, v kakršnih bodo nastopili kolesarji Adrie Mobil na Veliki nagradi Adrie Mobil. (Foto: I. Vidmar)

Novomeška ekipa izpred 45 let. Vsi s fotografije so povabljeni na letošnjo dirko in se bodo fotografirali na istem mestu pred vodnjakom na novomeškem Glavnem trgu.

Novo mesto - Tretja mednarodna kolesarska dirka za Veliko nagrado Adrie Mobil, ki jo bodo novomeški kolesarski delavci pripravili v nedeljo, 2. aprila, bo težja, čeprav je trasa le malenkostno spremenjena, na njej pa bo nastopilo kar 200 kolesarjev, kar je največ, kar dovoljujejo pravila Evropske kolesarske zveze, prišli pa bodo 26 moštev iz 22 evropskih držav in Kolumbije.

V kolesarskem klubu Adria Mobil dirko, ki tudi letos velja za največjo enodnevno dirko pri nas, posvečajo jubileju, 45-letnici delovanja novomeškega kolesarskega kluba, in ob tej priložnosti bodo izkoristili pravico, da po pravilih mednarodne kolesarske zveze lahko nastopijo v drugačnih dresih, kot jih imajo prijavljene in registrirane. Klub je namreč ob jubileju prav za to dirko dal izdelati replike dresov, kakršne so nosili novomeški kolesarji, ko se je uspešna novomeška kolesarska zgodba leta 1972 začela.

Seveda dresi, v katerih bo novomeško moštvo nastopalo tokrat, ne bodo volneni in bombažni s pravo jelenovo kožo med nogami, so pa skrojeni v enakih barvah, kot tedaj, imeli pa bodo tudi napise pokroviteljev, ki jih tedaj niso imeli. Za klubskega manekena, ki je predstavil jubilejni dres na današnji novinarski konferenci, so izbrali obetavnega mladega člana prvega moštva Jona Božiča, za katerega bo tokrat dirka nekaj posebnega, saj bo speljana praktično prek njegovega domačega dvorišča v Suhadolu, prav tam, kjer se začenja najtežji del proge, ki bo zelo verjetno tudi odločil zmagovalca.

Kot je že v navadi bo štart dirke pred tovarno Adria Mobil, od koder bodo kolesarji skozi Češčo vas odpeljali do Straže in naprej do Soteske ter po Partizanski magistrali mimo Črmošnjic v Belo krajino, skozi Semič, Štrekljevec in Jugorje ter prek Vahte nazaj na Dolenjsko, kjer bodo naredili dva petdesetkilometrska kroga po Podgorju z vzponoma na Gabrje in Dolž ter dirko po treh novomeških krogih zaključili na trenutno še vsem prekopanem a tedaj menda že urejenem Glavnem trgu. Skupna dolžina trase dirke znaša 183 km, štart bo ob 12.30, cilj pa predvidoma okoli 17. ure.

Po besedah direktorja kolesarskega kluba Adria Mobil Bogdana Finka je trasa dirke na videz zelo podobna ali povsem enaka lanski, a je zaradi spremembe zaradi predvidenih cestnih del v okolici Brusnic za šest kilometrov daljša in zaradi ozkih in ovinkastih cest s strmimi vzponi in spusti na spremenjenem območju bistveno težja.

Tudi trenerja članskega moštva Adrie Mobil Boštjana Mervarja se bo dirka odločala prav tam, novomeški kolesarji pa bodo skušali izkoristiti dobro poznavanje trase, kar še posebej velja prav za Jona Božiča. "Najhujši konkurenti za zmago so dobro organizirane ekipe, ki vedo kaj delajo in kaj je potrebno storiti. Naša taktika bo čim prej razbiti glavnino in našim adutom pripraviti najboljše izhodišče za zaključek dirke," je taktiko Adrie Mobil v grobem razkril Boštjan Mervar.

Po skypeu se je na novinarsko konferenco javil tudi lanski zmagovalec in drugouvrščeni s predlanske dirke Italijan Fillipo Fortin, ki bo letos nastopil za moštvo Tirol. Povedal je, da želi ponoviti lansko zmago. Čeprav je pred tednom doživel nesrečo grdo padel,se na dirko dobro pripravlja, pričakuje pa trd boj za zmago in veliko gledalcev.

Poleg nekaterih moštev je kot posameznika za prvega favorita za zmago poleg Fortina trener Boštjan Mervar izpostavil Mateja Mugerlija, ki letos nastopa za Amplatz BMC, od leta 2012 do 2014 pa je bil član Adrie Mobil.

Predsednica kolesarskega kluba Adria Mobil Mojca Novak je izpostavila tudi dejstvo, da je Adrijino moštvo znova zelo pomlajeno, ob pogledu na fotografijo prvega moštva izpred 45 let pa na njej prepoznala tudi svoje nekdanje sošolce. "Kljub temu, da obstaja že 45 let, klub še naprej raste. Na nedavnem občnem zboru smo ugotovili, da smo znova dosegli največje število kolesarjev do sedaj. Uspešno tekmujemo v vseh kategorijah, srečna sem, da imam v klubu take sodelavce," je dodala Novakova in ob tem predstavila pokale oziroma situle, ki so jih za najboljše na dirki iz kristalnega stekla izdelali v steklarni Rogaška.

Ob koncu novinarske konference je trener najmlajših in nekdanji trener novomeškega poklicnega moštva Krka Telekom Srečko Glivar predlagal, naj klub javno pozove nekdanje kolesarje, ki še hranijo drese iz prvega obdobja delovanja kluba, naj jih prinesejo za na razstavo, ki jo bo klub pripravil ob jubileju, klub pa naj jih nagradi z novim sedanjim dresom.

I. Vidmar

Galerija