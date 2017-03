Kaj narediti, ko ostane hrana?

22.3.2017 | 13:55

Novo mesto, Celje - Medtem ko so se na Dolenjskem na Gregorjevem sejmu ženili ptički, smo se učiteljice Osnovne šole Bršljin odpravile na sejem Altermed v Celje.

Naša šola sodeluje v projektu Eko šola kot način življenja že od njegovega nastanka, zato smo na sejmu Altermed predstavimo del naših ekoloških dejavnosti. Tema letošnjega sejma je bila Odgovorno s hrano. Z učenci smo pri interesnih dejavnostih razmišljali, od kod dobivamo hrano na naše krožnike, pripravljali smo različne jedi, predelovali in ugotavljali, da se iz ostankov že pripravljenih jedi lahko ustvari nove okusne obroke.

Kadar nam je v jedilnici ostalo sadje, ki ga otroci niso pojedli, smo iz njega pripravili marmelado, spekli jabolčno pito ali zavitek, ga posušili ali skuhali kompot. Velikokrat nam pri obrokih ostane kruh. Tega smo popekli v šnite, ustvarili slasten carski praženec z rozinami in cimetom, pripravili kruhove cmoke, narezali kruh na kocke in jih v pečici posušili ter iz njih naredili domače drobtine. Za degustacijo namazov na sejmu smo uporabili domači prepečenec.

Iz ostankov zelenjave, mleka in mesa smo pripravili fižolov namaz, iz mleka smo naredili skuto in iz nje skutni namaz z drobnjakom. Ostankom mesa smo dodali popečeno zelenjavo ter jo s paličnim mešalnikom zmleli v gladko pašteto. Obiskovalcem so pripravljeni namazi zelo teknili. Bili so presenečeni in navdušeni nad idejami, ki smo jim jih predstavili.

V knjižici z naslovom »Kaj narediti, ko skuhamo preveč« smo zbrali nekatere recepte in ideje, kako ponovno uporabiti že pripravljeno hrano in sadove vrta in sadovnjaka, ko obilno obrodita.

Bernarda Kobe, Tina Turk

