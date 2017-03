Pohod v pravljično Mladičko brezje

22.3.2017 | 14:00

Semič - Otroci in vzgojiteljici iz semiškega vrtca skupine »Lisičke« smo v počastitev marčevskih praznikov svoje družine povabili na pohod v pravljično deželo.

Izpred vrtca smo se podali na Mladico, kjer sta nas ob zvokih harmonike pričakala brata Slavo in Tone Plut. Gospod Tone nam je predstavil domačijo, nakar smo si ogledali hišo, ki jo je v spomin na očeta, ljudskega godca Tončka Pluta, preuredil v muzejsko hišo. Tako kot je v semiški dobri navadi, sta nam postregla s pogačo in pijačo.

Skupaj smo odšli do gozda, kjer smo prisluhnili pravljici o živalih iz Mladičkega brezja. V njem živijo veverička Tička plezalka, lisica Cicifujka požeruharica, volkodlak Jure zverinar, jazbec Tiče, zmaj Bučko, medved Gustelj kosmatinec, srnica Marjanca, črni vran Krokar in kragulj Krempljar. Pot nas je skozi gozd vodila na jaso, kjer smo staršem zapeli, zaplesali, poklepetali in se po Kraški učni poti čez Večerni hrib vrnili v Semič.

Martina Sepaher