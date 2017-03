Prestopamo meje s pametno tehnologijo – Belgija

22.3.2017 | 14:15

Senovo, Sint-Niklaas - Pet učenk in en učenec se je 5. februarja v spremstvu dveh učiteljev odpravilo v Belgijo, v kraj Sint-Niklaas. Odšli smo na izmenjavo s projektom Erasmus+ Prestopamo meje s pametno tehnologijo, ki se ukvarja z dvema aktualnima temama: z moderno tehnologijo in begunci.

Prvi dan smo bili predvsem na poti: s Senovega na letališče v Italiji, od tam z letalom v Belgijo, z letališča s kombijem do Sint-Niklasa, kjer so nas že čakali naši gostitelji. Že takoj so nas očarali s prijaznostjo, sproščenostjo in odprtostjo.

V ponedeljek se je začelo zares, v šoli smo spoznali naše gostitelje: vodji projekta, Chrisa in Els, ter druge učitelje in učence. Najprej smo si ogledali šolo, nato samo mesto. Če bi prevedli ime mesta v slovenščino, bi se imenoval Sveti Nikolaj (Miklavž – kako prikupno!). Najbolj zanimivo je bilo, da nas po mestu niso vodili vodiči, ampak smo dobili navodila in tablice (oziroma smo lahko uporabili svoje mobilne naprave), po mestu nas je vodila posebna aplikacija. In to je bil šele začetek.

Ves teden je bil preplet spoznavanja in učenja različnih aplikacij in programov, ki jih lahko uporabljamo tako v vsakdanjem življenju kot tudi učitelji pri pouku. Obiskali smo tudi različne ustanove, ki so bile skrbno izbrane in povezane s temami našega projekta. Tako smo obiskali Microsoft (sodobna tehnologija), Mechelen (univerza Thomasa Mohra), Antwerpen (muzej o migracijah skozi čas), begunski center … in tudi Evropski parlament v Bruslju, kjer nas je sprejel naš poslanec, gospod Franci Bogovič.

Seveda se je vmes zgodilo mnogo stvari, ki jih je težko preliti na majhen košček papirja: bivanje pri gostiteljih, nova poznanstva, sklepanje prijateljstev … Vse to se je vtisnilo v naša srca in te izkušnje ne bomo nikoli pozabili.

Živa Žveglič in Nina Šoštar Pribožič, 9. razred, OŠ XIV. divizije Senovo

