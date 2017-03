Svetovni dan poezije v šolski knjižnici

22.3.2017 | 14:35

Krško - Organizacija UNESCO je leta 1999 začetek pomladi, 21. marec, razglasila za svetovni dan poezije. V knjižnici Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško smo prisluhnili mladim pesnikom naše šole in jih spodbudili z lepimi mislimi.

Poezija, pesem, izpoved … pomlad, sonce, ljubezen. Po razmisleku ali po naključju. Kakorkoli, pesem je zgodba srca in misli. Neukrotljive ideje so naši mali in veliki šolarji lovili v verze in jih delili z nami v šolski knjižnici na svetovni dan poezije. Bilo nam je lepo! (Klavdija Bračun Volčanšek)

Pesmi so naše življenje. Brez njih bi bilo na tem svetu dolgčas. Spremljajo nas od rojstva, skozi otroštvo in vse do smrti. Pesmi delajo ta svet pozitiven, optimističen in lep. Lahko smo srečni, da imamo pesmi. (Vesna Poznič)

Poezija je nekaj lepega. V poeziji so izražena čustva, ki jih kdo morda ne zna pokazati in jih raje napiše na papir. (Lea Vrhovnik)

Poezija je pesem, ki jo poješ ali pripoveduješ nekomu. Nameniš nekomu, ki ti je v nečem pomagal. (Leonis Cekaj)

Poezija je kot dobra misel, ki ti polepša še tako brezvezen dan. (Daša Žoher)

Poezija je posebna. Dobra poezija je kot orkan, ki te preplavi. Kot veter, ki s seboj prinese vonj pomladi, kot zvezdno nebo ponoči. Dobra poezija ti pusti misliti, je kot zgodba brez konca. Dokončati pa jo moraš ti. In nato postane še bolj posebna … in vedno drugačna. (Živa Mlakar)

Poezija te popelje na krilih domišljije, ti pokaže realnost takšno kot je ali pa ti le zveni v ušesih … (Eva Prša)

Jožica Škrlec, OŠ Jurija Dalmatina Krško

