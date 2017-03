Policist z AED rešil življenje; prekrškarjem zasegli avtomobile

22.3.2017 | 14:45

Foto: arhiv DL

Policijsko postajo Kočevje je včeraj nekaj pred 9. uro urgentna služba ZD Kočevje obvestila, da se je v podjetju v kraju Pirče zgrudil delavec. Zaradi krajevne oddaljenosti reševalnega vozila in nujnosti dogodka so policiste naprosili, da uporabijo avtomatski defibrilator (AED). Na kraj je takoj odšel policist z Mejnega prehoda Petrina in ponesrečencu nudil nujno pomoč. Reanimacija je bila uspešna, ponesrečenca pa so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center, so sporočili s PU Ljubljana.

Pijanih kolikor hočeš (ali nočeš)

S PU Novo mesto pa so danes poslali zaskrbljujoče poročilo o pijanih voznikih. Med kontrolo prometa v okolici Ždinje vasi so policisti sinoči ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 58-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligrama alkohola. Ugotovili so še, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj so ga v zadnjih dveh letih že večkrat obravnavali zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov. Avtomobil so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Danes zjutraj je na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Metlika na vstop v Slovenijo pripeljal voznik avtomobila. Policisti so opravili mejno kontrolo in ugotovili, da kršitelj vozi avtomobil kljub prepovedi, saj mu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje. 23-letni voznik je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,50 miligrama alkohola. Vozilo so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brez izpita

Sevniški policisti so danes nekaj pred 7. uro v Sevnici zasegli avtomobil 52-letnemu kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zoper voznika bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

J. A.