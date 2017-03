Ošterija Debeluh najboljša restavracija v naši regiji

22.3.2017 | 18:20

Jure Tomič iz Ošterije Debeluh je dobil priznanje za najboljšo restavracijo v regiji.

Ljubljana - V okviru izbora najboljših restavracij v Sloveniji - The Slovenia Restaurant Awards pod sponzorstvom Diners Club za leto 2017 so včeraj v Ljubljani podelili priznanja in razglasili regijske zmagovalce ter zmagovalca strokovne komisije. V založbi The Slovenia so po nekaj mesečnih pripravah strokovne komisije in skoraj dvomesečnem glasovanju s strani Chefs&Foodies Akademije ter ljudi v naboru 140 predlaganih restavracij dobili finaliste in zmagovalce regij ter zmagovalca po oceni strokovne komisije.

Laskavi naziv zmagovalec regije za leto 2017 so pridobile restavracije Vila Podvin na severu, Ošterija Debeluh iz Brežic na jugu, Gostilna Rajh na vzhodu, Hiša Franko na zahodu in Restavracija Strelec na območju Ljubljane in osrednje Slovenije, ostali regijski finalisti pa so si prislužili naziv najboljše regijske restavracije. Nagrado strokovne komisije in naziv najboljša restavracija 2017 je pridobila Hiša Franko z mednarodno prepoznavno chefinjo Ano Roš.

V regiji jug so bili med finalisti: Gostilna Rakar, Gostilna Repovž, Gostišče Kapuš, Ošterija Debeluh in Restavracija Grad Otočec.

KRITERIJI

Strokovna komisija je po strokovnih kriterijih in osebnih izkušnjah pripravila obširen seznam restavracij, za katere meni, da s svojo ponudbo ter kakovostjo jedi in storitev ponujajo vrhunsko kulinarično izkušnjo. Slovenijo je razdelila na pet regij - severno, južno, vzhodno, zahodno ter Ljubljano z osrednjo Slovenijo. Vsak član je predlagal do 15 restavracij na regijo oz. do 25 za Ljubljano z osrednjo Slovenijo.

Vsak član strokovne komisije je moral vsaj enkrat v zadnjih dveh letih obiskati restavracijo, ki jo je predlagal na seznam.

Člani komisije so izbirali na sledeči osnovi:

- restavracija mora obratovati najmanj eno leto (restavracije, ki so se odprle v letu 2016, bodo lahko kandidirale šele za leto 2018),

- hrana in pijača (raznovrstnost, kakovost sestavin, prezentacija jedi, skladnost okusov, inovativnost ter primerno spajanje hrane in pijače),

- storitev (pozdrav, postrežba, način priporočanja hrane in pijače ter znanje strežnega osebja).

Na osnovi tega se je oblikovala skupna ocena “splošnega zadovoljstva” ob obisku restavracije.

J. A., foto: The Slovenia