Bodo razrešili župana ali razpustili občinski svet?

23.3.2017 | 09:40

Kostanjevica na Krki - Ministrstvo za javno upravo je v nedavnem dopisu, ki ga je naslovilo na župana Ladka Petretiča in občinski svet, sporočilo, da ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za finance podrobno spremljata razmere v občini Kostanjevica na Krki in tako tudi nejasnosti glede sprejemanja občinskih proračunov, nepravilnosti in posledično nezakonito stanje v občini.

Ministrstvi ocenjujeta, da je stanje v občini zdaj že tako, da bi država lahko po zakonu predčasno razpustila občinski svet ali razrešila župana.

Ministrstvo za javno upravo je v dopisu zaprosilo župana in občinski svet, da z ustreznimi dokumenti pojasnita, kaj sta vsak po svojih pristojnostih naredila za odpravo nezakonitega stanja v občini. Med spornimi in nedorečenimi zadevami je tudi proračun za leto 2016. Občinski svet ga je v županovi odsotnosti sprejel, župan tega sprejetja ne priznava. Zadeva je zdaj na upravnem sodišču, ki naj bi razsodilo glede tega, ali je županovo zadržanje sklepa občinskega sveta glede proračuna 2016 zakonito ali nezakonito.

Ministrstvo je v svojem dopisu, ki nosi datum 15. marec, postavilo desetdnevni rok, v katerem morata župan in občinski svet občine Kostanjevica na Krki predstaviti ministrstvu, kaj sta naredila za odpravo nezakonitega stanja v občini.

Sedanje razmere, ki jih že dlje časa spremljata obe ministrstvi, so posledica spora med županom in občinsko upravo na eni svetniško skupino, ki ima večino v občinskem svetu, na drugi strani. Zaradi teh nesoglasij se občinski svet sestaja zelo redko, seje odpovedujejo, skratka, nastale razmere močno hromijo delovanje občinskega sveta.

